Новый поворот в деле одесского активиста Сергея Стерненко. В сети появилось интервью свидетеля, который, как он утверждает, хорошо знал убитого Стерненко Ивана Кузнецова. Активист тогда заявил, что на него и его девушку была совершена попытка покушения и он оборонялся. Всего таких нападений на Стерненко в 2018 году с учетом последнего трагического было три.

Об этом пишет издание "Зеркало недели" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все атаки на Стерненко совершались, когда тот участвовал в акциях против мэра Одессы Геннадия Труханова. Во время последнего нападения активиста поджидали возле его дома Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Они подошли к Стерненко, когда тот шел со своей девушкой. Как утверждает активист, он оборонялся, достал нож и ранил Кузнецова и Исайкула. Кузнецов погиб, Исайкулу удалось убежать.

Дело Стерненко сейчас расследует СБУ, но недавно появилось официальное сообщение, что Служба безопасности, МВД и Офис генпрокурора согласовали действия по расследованию смерти Ивана Кузнецова от рук Сергея Стерненко. Органы выясняют, было ли это убийство или самооборона. На этом фоне появилось видео с человеком, который рассказывает о заказчиках нападения на одесского активиста, посредниках и цене за такую "работу". Из соображений свой безопасности свидетель попросил не показывать его лицо и изменить голос. В то же время он заявляет, что готов дать показания следственным органам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе напали на гражданского активиста, бывшего главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко. Об инциденте в Facebook вечером 7 февраля сообщил сам потерпевший. Стерненко опубликовал фотографии, на которых видны ссадины на его лице, а также порез на руке.

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