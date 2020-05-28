Экс-оперуполномоченный отдела полиции Кагарлыка Сергей Сулима, который является одним из подозреваемых в изнасиловании женщины, имеет жену и семимесячного ребенка.

Как пишет "КП в Украине", Анюта Сулима после случившегося постоянно плачет.

"Не так давно у нее умер отец, теперь еще и муж стал участником такого преступления. Девушка осталась одна с 7-месячным ребенком на руках", – отмечает издание.

Сергей Сулима

Ее сестра Яна Бусленко рассказала, что Сулима был единственным кормильцем в семье, очень радовался появлению долгожданной дочери.

"Сергей на службе в полиции уже давно, у него грамоты есть. Любил свою работу. Какое-то дело, бывало, раскроет – всегда светится, довольный", – заявила она.

По словам Бусленко, Сулима мог выпить, но его "никуда не несло гулять", сразу ложился спать.

Жители Кагарлыка о Сулиме тоже отзываются положительно. Зато другой подозреваемый – Николай Кузив – оставлял не самые приятные впечатления.

"Не верю я в то, что Сергей мог ее изнасиловать. У меня был случай, когда я однажды обращалась в полицию и с ним пересекалась. Подумать о нем плохого даже не могла. Впечатления о нем положительные, приятно с ним было общаться. Нормальный человек с виду. А вот второй странный какой-то. Тоже несколько раз с ним довелось пересечься. Мутный какой-то, и слухи о нем ходили не самые хорошие. Он полная противоположность Сергею", – сказала жительница Кагарлыка Евгения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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