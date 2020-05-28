Главная Новости
28 мая • обновлено в 11:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Появились подробности о копе-насильнике из Кагарлыка: жена все время плачет

9.8т
Читать материал на украинском

Экс-оперуполномоченный отдела полиции Кагарлыка Сергей Сулима, который является одним из подозреваемых в изнасиловании женщины, имеет жену и семимесячного ребенка.

Как пишет "КП в Украине", Анюта Сулима после случившегося постоянно плачет.

"Не так давно у нее умер отец, теперь еще и муж стал участником такого преступления. Девушка осталась одна с 7-месячным ребенком на руках", – отмечает издание.

Сергей Сулима

Сергей Сулима

Ее сестра Яна Бусленко рассказала, что Сулима был единственным кормильцем в семье, очень радовался появлению долгожданной дочери.

"Сергей на службе в полиции уже давно, у него грамоты есть. Любил свою работу. Какое-то дело, бывало, раскроет – всегда светится, довольный", – заявила она.

По словам Бусленко, Сулима мог выпить, но его "никуда не несло гулять", сразу ложился спать.

Жители Кагарлыка о Сулиме тоже отзываются положительно. Зато другой подозреваемый – Николай Кузив – оставлял не самые приятные впечатления.

"Не верю я в то, что Сергей мог ее изнасиловать. У меня был случай, когда я однажды обращалась в полицию и с ним пересекалась. Подумать о нем плохого даже не могла. Впечатления о нем положительные, приятно с ним было общаться. Нормальный человек с виду. А вот второй странный какой-то. Тоже несколько раз с ним довелось пересечься. Мутный какой-то, и слухи о нем ходили не самые хорошие. Он полная противоположность Сергею", – сказала жительница Кагарлыка Евгения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Секс-скандал в полиции Кагарлыка" на OBOZREVATEL.

Тема
Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Место
Украина
Теги
полиция изнасилование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
8
Смешно
2
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги