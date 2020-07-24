Появились первые данные по расшифровке самописцев сбитого в Иране самолета МАУ

Расшифровка бортовых самописцев со сбитого над иранским Тегераном самолета МАУ подтвердила, что катастрофе способствовали внешние факторы.

Об этом сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогли приблизить этот важный момент в расследовании трагедии.

"Черные ящики" от PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета", – написал Елин.

Заместитель главы МИД также добавил, что теперь Украина и другие страны ждут иранскую сторону на первый раунд переговоров. По его словам, они состоятся на следующей неделе.

сообщение Елина (Twitter Yevhenii Yenin)

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции завершили предварительный анализ обоих бортовых самописцев со сбитого самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". На сайте Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB) отметили, что не могут обнародовать информацию без согласия Ирана.