Появились новые детали взрыва в военном общежитие в Десне: пострадавшие в коме

Марина Лисничук Расследования 11:59, 26.08.2020 Обновлено: 12:04, 26.08.2020

Двое пострадавших от взрыва в военном общежитии, который произошел 24 августа в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области, находятся в коме.

Об этом сообщает УНИАН. Издание ссылается на информацию, полученную в учебном центре "Десна", которому принадлежит помещение.

Отмечается, что гражданская девушка при взрыве получила сильные ранения и ей понадобилась операция. После оперативного вмешательства, которое ей провели 25 августа в военном госпитале, она впала в кому.

В то же время одного из двух военнослужащих, пострадавших во время несчастного случая в общежитии, в медикаментозную кому ввели врачи.

"Состояние девушки медики характеризуют как тяжелое. Еще один военный, который тоже пострадал от взрыва, находится в медикаментозной коме", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 августа на территории 169-го учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, который привел к жертвам. Его причиной, по словам правоохранителей, стала личная невнимательность и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих.

  • Ко взрыву в военном общежитии на Черниговщине привело срабатывание гранаты. По данному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье "Убийство".

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