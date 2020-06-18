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Появились кадры с беспилотника, подтверждающие переброс российской военной техники в Луганск

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Расследования
2,1 т.
РФ тайно перебросила военную технику в Луганск

РФ тайно перебросила военную технику в Луганск

Журналисты опубликовали снимки с беспилотника, на которых видно как Россия перебросила военную технику на территорию Луганской области.

Изданию InformNapalm удалось достать снимки с БПЛА, которые подтверждают отчет ОБСЕ №134, опубликованный 6 июня. Кроме того, они смогли осуществить геолокационную привязку кадров.

Исходя из данных, указанных в отчете, издание установило точные координаты пересечения границы. Так, колонна грузовиков была зафиксирована непосредственно возле границы России и Украины – в координатах 48.160698, 39.904193.

Точкой прибытия стал временно оккупированный Луганск – грузовики прибыли по координатам 48.538979, 39.325941.

Снимки из БПЛА, подтверждающие переброс российской военной техники в Луганск

Снимки из БПЛА, подтверждающие переброс российской военной техники в Луганск

Снимки из БПЛА, подтверждающие переброс российской военной техники в Луганск

Снимки из БПЛА, подтверждающие переброс российской военной техники в Луганск

Геолокационная привязка снимков с перебросом техники

Геолокационная привязка снимков с перебросом техники

Геолокационная привязка снимков с перебросом техники

Геолокационная привязка снимков с перебросом техники

Издание сообщает, что с помощью мониторинга открытых источников удалось установить, что эта территория давно используется российскими оккупационными войсками в качестве базы для отдельного батальона материального обеспечения 2-го Армейского Корпуса. В качестве доказательств они использовали видео, опубликованное членами "ЛНР" в 2015 году.

Геолокационная привязка снимков с перебросом техники

Геолокационная привязка снимков с перебросом техники

Как сообщал OBOZREVATEL, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные нарушения со стороны оккупантов. Среди прочего она заметила и тайное перебрасывание Россией через неконтролируемые участки границы военной техники и оружия. Так, беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска.

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  1. /Расследования