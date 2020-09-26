Появились имя и фото курсанта с самолета Ан-26, скончавшегося в больнице

Мирослав Семенюк Расследования 14:34, 26.09.2020 Обновлено: 14:36, 26.09.2020

В больнице после авиакатастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева умер курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Виталий Вильховый.

Как сообщили "Сегодня" в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, Вильховый был родом из Львовской области и закончил Львовский военный лицей им. Героев Крут (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Парень умер около 10:50 в реанимации госпиталя, куда его доставили с ожогами 90% тела. Врачи всю ночь и утро боролись за его жизнь, однако безуспешно.

Лицей им. Героев Крут выразил в Facebook сочувствие семьям и родственникам погибших.

"Все братство крутянцев скорбит по утрате", – говорится в сообщении.

Из 27 человек, находившихся на борту самолета, после авиакатастрофы выжил только курсант Вячеслав Золочевский. Он также находится в госпитале, однако его состояние не вызывает опасений у медиков – у парня только сотрясение мозга и шоковое состояние.

Курсант Виталий Вильховый умер в больнице
varta1.com.ua
Виталий Вильховый был родом из Львовской области
varta1.com.ua
Вильховый – выпускник Львовского лицея имени Героев Крут
varta1.com.ua
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В Казахстане посадили в тюрьму террориста "Л/ДНР"

Офицер ВМС США: Россию может возглавить националист, а Украина – на правильном пути

Политический эксперт сообщил о возможной неожиданности выборов в Киеве

В сеть попала информация о вымогательстве Тимошенко и Корниенко 40 млн с фермера

В сети показали список вероятных жертв Ан-26 под Харьковом: на борту были курсанты 2 и 4 курсов