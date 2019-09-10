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10 сентября • обновлено в 22:29
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"Лечится долго": появились фото вышкола детей в "Юнармии" оккупантами Крыма

2.7т Читать материал на украинском

В сети появились новые фото из военизированного детского лагеря "Юнармии" в оккупированном Россией Джанкое (АР Крым).

Там детям навязывают военную пропаганду и с малых лет готовят взять в руки оружие. Кадры преступных действий российских оккупантов против украинских школьников опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированный Джанкой. Россияне продолжают свое черное дело "воспитания" молодежи путем создания военно-патриотических клубов. К сожалению, лечится такая болезнь слишком долго", – возмутился защитник Украины.

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Оккупанты готовят детей в Крыму к войне

Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"

Девочка из "Юнармии" с поварихой лагеря

Девочка из "Юнармии" с поварихой лагеря

Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"

Воспитанники "Юнармии" в Крыму

Воспитанники "Юнармии" в Крыму

Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"

Ребенок, над которым работают пропагандисты оккупантов

Ребенок, над которым работают пропагандисты оккупантов

Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"

Как сообщал OBOZREVATEL, российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей. От действий педофилов пострадало около 15 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Букет Красивый
Букет Красивый
Каких украинских школьников? Автор пидр
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, если вспомнить ,чему учат детей в украинских лагерях типа " азовец" ,то это действительно патриотическое воспитание! Кстати ,а родители этих детей знают ,что это маленькие украинцы?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Беспредел (( Лучше как в Киеве, приучать с детства к подвалам, алкоголю и наркотикам
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