"Лечится долго": появились фото вышкола детей в "Юнармии" оккупантами Крыма

В сети появились новые фото из военизированного детского лагеря "Юнармии" в оккупированном Россией Джанкое (АР Крым).
Там детям навязывают военную пропаганду и с малых лет готовят взять в руки оружие. Кадры преступных действий российских оккупантов против украинских школьников опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Оккупированный Джанкой. Россияне продолжают свое черное дело "воспитания" молодежи путем создания военно-патриотических клубов. К сожалению, лечится такая болезнь слишком долго", – возмутился защитник Украины.
Оккупанты готовят детей в Крыму к войне
Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"
Девочка из "Юнармии" с поварихой лагеря
Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"
Воспитанники "Юнармии" в Крыму
Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"
Ребенок, над которым работают пропагандисты оккупантов
Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"
Как сообщал OBOZREVATEL, российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей. От действий педофилов пострадало около 15 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет.
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