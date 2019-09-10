"Лечится долго": появились фото вышкола детей в "Юнармии" оккупантами Крыма

В сети появились новые фото из военизированного детского лагеря "Юнармии" в оккупированном Россией Джанкое (АР Крым).

Там детям навязывают военную пропаганду и с малых лет готовят взять в руки оружие. Кадры преступных действий российских оккупантов против украинских школьников опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированный Джанкой. Россияне продолжают свое черное дело "воспитания" молодежи путем создания военно-патриотических клубов. К сожалению, лечится такая болезнь слишком долго", – возмутился защитник Украины.

Оккупанты готовят детей в Крыму к войне Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"

Девочка из "Юнармии" с поварихой лагеря Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"

Воспитанники "Юнармии" в Крыму Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"

Ребенок, над которым работают пропагандисты оккупантов Facebook "Анатолий Штирлиц – блог"

Как сообщал OBOZREVATEL, российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей. От действий педофилов пострадало около 15 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!