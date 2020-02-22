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22 февраля • обновлено в 16:47
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Появились фото террориста, убитого при наступлении России на Донбассе

8.7т
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При попытке прорыва ДРГ террористов на позиции украинских защитников на Донбассе был ликвидирован 19-летний боевик "ДНР" Андрей Лазарев.

Его личные данные и фото обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200 бригада. 22.02.20 Лазарев Андрей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. 4 ОМСБр", – написал защитник Украины.

Террорист Андрей Лазарев

Террорист Андрей Лазарев

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Известно, что Лазарев был родом из поселка Чернухино Донецкой области. Он числился в базе сайта "Миротворец". Там же раскрыли детали ликвидации пособника оккупантов.

"Ликвидирован 22.02.2020 года во время попытки атаковать опорный пункт ВСУ в районе села Крымское на Бахмутской трассе. Подразделение: штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ", – говорится в сообщении.

Террорист "ДНР" Андрей Лазарев

Террорист "ДНР" Андрей Лазарев

Сайт "Миротворца"

Террорист "ДНР" Андрей Лазарев (слева)

Террорист "ДНР" Андрей Лазарев (слева)

Сайт "Миротворца"

Террорист "ДНР" Андрей Лазарев (слева)

Террорист "ДНР" Андрей Лазарев (слева)

Сайт "Миротворца"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

  • Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

  • Обьединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного терориста. Враг оставил его тело на поле боя.

  • Напомним, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации также пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.

  • Тогда погиб гранатометчик 72-й бригады ВСУ Максим Хитайлов с Полтавщины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" сайт Миротворец
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, когда вы придёте в себя, я надеюсь, вам будет так же больно, как маме этого мальчика. Когда вы двинули войска на Донбасс, ему было 13 лет. Это вы определили его судьбу. Проклятая страна.
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Таке молоде та єбануте.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Киев продолжает убивать украинцев!!!
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Риббентроп Молотов
Риббентроп Молотов
Пигин Макс, он не украинец, а домбасянин
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