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11 января • обновлено в 12:47
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Появились фото первых улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране

1.8т
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В сети показали первые фото улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране.

Кадры опубликовал Офис президента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). "Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", – отчитались там.

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Появились фото первых улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране

Офис президента Украины

В то же время военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook уточнил, что на кадрах представлены, среди прочего, "детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор".

Появились фото первых улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране

Офис президента Украины

Появились фото первых улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране

Офис президента Украины

Появились фото первых улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране

Офис президента Украины

Появились фото первых улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране

Офис президента Украины

Появились фото первых улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране

Офис президента Украины

Появились фото первых улик в деле о крушении самолета МАУ в Иране

Офис президента Украины

"Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу", – рассказал он.

Также обнаружен паспорт гражданина Канады, с пробоинами, похожими на поражающие элементы.

Кабина горела изнутри, следы пожара имеются на внутренней поверхности деталей, пишет журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

  • Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
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Hop Hip
Hop Hip
Бутусов, мда. На оригинальных фото чётко обозначено "офис президента". Нет Бутусову надо надуться, рассказать про собственный источник и поставить лого своего помойного сайта.
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