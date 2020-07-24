Появились фото и биографии "палачей Славянска", которые казнили украинцев в 2014 году.

Журналисты раскрыли личности семерых террористов, поддерживаемых Россией, которые устраивали внесудебные расстрелы украинцев в Славянске на Донбассе в 2014 году. Один из них оказался близок к экс-советнику президента РФ Владимиру Путину.

В расследовании "Радио Свобода" говорится, что незаконный "военно-полевой трибунал" создал полевой командир "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Тогда террористы расстреляли троих местных жителей Дмитрия Славова, Николая Лукьянова и Алексея Пичко. Как минимум еще трое, как пишет издание, по всей видимости, казнены по приказу Гиркина, а не по решению "трибунала".

Основываясь на данных секретных документов, написанных от руки именах, отчествах, позывных и подписях, – журналисты идентифицировали семерых из девяти человек, помимо самого Гиркина.

Виктор Аносов (позывной "Нос") – был главой "военной полиции" Гиркина. Он председательствовал в "трибунале", приговорившем к смерти Пичко, участвовал в заседании, когда подсудимый был оправдан, а также был заместителем председателя на слушаниях по делу Лукьянова и Славова.

В деле Пичко именно Аносов вынес смертный приговор. Он был командиром военного подразделения пророссийских сепаратистов в Донецке и лидером так называемых "сил самообороны" Крыма, которые совместно с российским спецназом захватывали контроль над полуостровом.

Аносов "Нос" крайний справа svoboda.org

Вячеслав Апраксимов (позывной "Балу") – был судьей на "трибуналах" над Пичко и обвиняемым, которого оправдали, а также выполнял роль адвоката Лукьянова и Славова. Апраксимова часто видели разъезжающим по Славянску на внедорожнике, украденном у местного жителя, сообщил Радио Свобода источник в городе. Есть фотографии, на которых он едет с другими бойцами на бронетранспортере.

Вячеслав Апраксимов svoboda.org

Михаил Николаев (позывной "Седой") – был лидером ополчения в Славянске и командиром "7-й мотострелковой бригады", входившей в поддерживаемые Россией вооруженные формирования. Бригада участвовала в нескольких самых ожесточенных и значительных сражениях войны, в том числе в донецком аэропорту и в Дебальцево в январе и феврале 2015 года.

В феврале 2020 года он был высокопоставленным членом военного руководства поддерживаемых Россией сил в Донецке и директором департамента патриотического воспитания и поддержки ветеранов.

Михаил Николаев svoboda.org

Юрий Владимирович (фамилия неизвестна, позывной "Адвокат") – требовал признать Пичко виновным, как следует из протокола "трибунала", и привлечь его к ответственности "по всей строгости военного времени". Встречавшиеся с ним во время допросов бывшие заключенные описывают его как мужчину низкого или среднего роста в возрасте около 50 лет весом примерно 70 кг. Они рассказали, что он не был похож на военного или другого силовика и, как им казалось, работал в Донецке в юридической сфере.

Согласно результатам служебной проверки МВД Украины о "неправомерных действиях отдельных работников милиции Славянска", "Адвокат" отвечал за мониторинг оперативной информации и проводил следственные действия по резолюции “коменданта” Славянска Глеба Сидича.

Александр Зюбанов (позывной "Зубр") – выступал защитником Пичко и был секретарем "трибунала" на заседании, когда обвиняемый в измене был оправдан. Согласно свидетельствам очевидцев, Зюбанов участвовал в военных действиях в Славянске с первых дней захвата города. Вероятнее всего, до войны работал полицейский в Украине и окончил Днепропетровскую юридическую академию МВД Украины и получил статус адвоката.

Александр Зюбанов svoboda.org

Сергей Трифонов (позывной "Трифон") – после отступления Стрелкова, во время "трибунала" по делу Пичко Трифонов был секретарем, а на "процессе" по делам Лукьянова и Славова – прокурором. Он также являлся прокурором в деле о государственной измене, когда обвиняемого оправдали.

Во время полного разговора с российским агентом ФСБ в августе 2014 года, который был перехвачен и опубликован Службой безопасности Украины, Трифонов сомневается, что ему удастся убежать в Россию, потому что на занятые сепаратистами районы Донбасса наступают украинские войска. В панике он говорит, что сепаратисты потеряют контролируемую ими территорию "в течение месяца" и что поддержка со стороны местного населения незначительна.

Сергей Трифонов слева svoboda.org

Павел Воловой (позывной "Бешеный") – служил командиром подразделения в составе поддерживаемых Россией сепаратистских сил в Славянске и был секретарем во время "трибунала" по делу Лукьянова и Славова. 12 апреля 2014 года он сообщил российским СМИ, что причастен к захвату города Краматорск под Славянском.

В одном из четырех его аккаунтов в социальных сетях есть информация о том, что он был активным противником Евромайдана и поддерживал антикиевские выступления в Донецке.

Павел Воловой svoboda.org

Сергей Здрылюк (позывной "Абвер") – до войны был сотрудником спецслужб Украины. По данным служебной проверки МВД Украины о “неправомерных действиях отдельных работников милиции Славянска”, именно Здрылюк и “комендант” Славянска Сидич подписывали резолюции на проведение следственных действий "Адвокатом", а также давали указание на проведение дополнительных допросов с применением пыток "Зубру" Зюбанову и на исполнение наказаний “Берии” (о нем ниже). Подпись Здрылюка стоит на смертном приговоре “трибунала” над Пичко.

В 2015 году Здрылюк получил российский паспорт, в настоящее время проживает в Симферополе. В 2019 году он баллотировался в парламент аннексированного Крыма от Коммунистической партии.

Сергей Здрылюк svoboda.org

Позывной "Берия" (имя неизвестно) – из сепаратистских блогов, сообщений СМИ, интервью с бывшими заключенными в Славянске, докладов правозащитных групп и документов ясно, что он был высокопоставленным участником сепаратистских формирований и занимался внесудебными задержаниями, физически издевался над заключенными и подписал смертный приговор Пичко.

Подпись "Берии" стоит рядом с подписью Здрылюка и видна на обратной стороне последней страницы протокола "трибунала" Пичко, датированной 18 июня 2014 года: согласно надписи, "Берия" "получил" это документ. В выводах проверки украинского МВД указано, что "Берия" получал предписания от "Абвера" на исполнение наказаний.