Ждут помилования Зеленским: вскрылись новые детали об обмене политузниками между Украиной и Россией

Участники обмена удерживаемыми лицами ждут указа президента Украины Владимира Зеленского об их помиловании.

Как сообщил Интерфакс-Украина адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин, процедура их юридического оформления близка к завершению.

"В настоящее время процедура юридического оформления участников процедуры обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет... Мы ожидаем, когда выйдет указ президентский о помиловании", – заявил он.

При этом, комментируя появившуюся в СМИ информацию, что обмен может состояться 28-29 августа, Рыбин отметил, что не может давать такие прогнозы и не знает, когда такая процедура оформления может завершиться и когда может состояться сам обмен.

Напомним, ранее Рыбин сообщил, что бывшие украинские военные Максим Одинцов, Александр Баранов и активист одесского "антимайдана" Евгений Мефедов готовятся к обмену на украинских политзаключенных в России.

Россиянин Евгений Мефедов недавно вышел под залог из СИЗО в Одессе, куда был помещен в 2014 году за участие в кровавых провокациях.

Экс-военный Вооруженных сил Украины Александр Баранов был приговорен к 13 годам лишения свободы за измену Родине и дезертирство из украинской армии в Крыму во время захвата полуострова. Максим Одинцов, также являющийся бывшим кадровым военным Украины, за эти же преступления был осужден на 14 лет.

Евгений Мефедов "Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа появилась информация, что незаконно осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко могут выдать Украине.

Несколькими днями ранее адвокаты политзаключенных заявили о том, что они исчезли из своих колоний и могли быть этапированы в Москву, что послужило сигналом о скором возможном обмене.

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