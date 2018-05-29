Катастрофа Boeing-777: как живут российские военные, перевозившие "Бук"

Военные из 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ, которые могут быть причастны к запуску ракеты, сбившей малайзийский лайнер рейса МН17, являются поклонниками президента России и "депутата" Госдумы России Натальи Поклонской.

Возглавляет бригаду Сергей Мучкаев. Сейчас в соцсетях его странички нет, как и всех фигурантов отчета. Однако OBOZREVATEL удалось обнаружить кое-какие следы в архивах.

Так, судя по публикациям, Мучкаев является поклонником "самого красивого прокурора Крыма" Поклонской. Также любит песчаную бухту на Байкале. У Мучкаева есть дочь 11 лет, тоже Елена, видимо ее назвали в честь бабушки – мамы Мучкаева.

Мучкаев с женой Натальей Соцсети

Его мама Елена Мучкаева живет в городе Чебаркуле. В прошлом она работала в КГБ. В "Одноклассниках", где еще сохранился ее профиль, она в последнее время не бывает, но судя по ее постам, очень интересуется рецептами. Их у нее на страничке полно: соленые огурцы, холодные супы. Мама Мучкаева является и поклонницей группы "Антимайдан", частенько лайкает их посты. А также постит фото с пачками купюр – верит, что именно эти картинки принесут ей богатство.

Мама Мучкаева работала в КГБ Соцсети

В качестве данных в соцсетях Сергей Мучкаев указывал, что учился в Санкт-Петербургском зенитном ракетном училище, а родом из Дрездена, Германия. Вероятно, там служил его отец, Борис Мучкаев, тоже военный, сейчас на пенсии.

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В сети можно найти несколько упоминаний о полковнике - как о человеке, который наживается на солдатах. Например, младший солдат контрактной службы Красавин пишет президенту письмо. В нем он рассказывает, что творится в их части 32406, куда входит 53-я бригада. Техника в части настолько старая, что при каждом марше половина выходит из строя. Солдаты живут в старых прогнивших палатках. По приказу Мучкаева, солдаты были вынуждены сбрасываться деньгами на покупку генератора. Так же, по словам солдата, по году тут не выплачивают надбавки и обделяют продуктами. Солдаты голодают и им выдают просроченные сухпайки.

Недавно InformNapalm выяснил, что Мучкаев подписывал грамоты детям военнослужащих воинской части №32406, принимавших участие в конкурсе рисунков "Армия глазами детей". Происходило это в феврале нынешнего года, фото грамоты выложила пользователь "ВКонтакте" Анна Гусева на страничке 53-й ракетно-зенитной бригады ВС РФ.

Также журналисты ‪Bellingcat выяснили, кто еще из военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ причастен к трагедии с Boeing рейса МН17. Boeing был сбит из "Бука", который состоял на вооружении второго дивизиона этой бригады.

В командный состав дивизиона входят: командир 2-го дивизиона - подполковник Трунин Дмитрий Юрьевич, командиры 2 батареи дивизиона Алексей Ковтунов, Рафаэль Авхадеев, Дмитрий Коюков. Командир установок "Бук" старший лейтенант константин Мишкин, лейтенант Игорь Субичев, Евгений Гришин, лейтенант Виталий Копенков, лейтенант Евгений Мальченко, Владимир Полежаев, Сергей Поздняков, Сергей Обыночный, Павел Кривошеев.

Профили в соцсетях военных уже удалены, остались только архивные странички. Например, Сергей Обыночный в своем профиле указывал, что ему 29 лет, его родной город Солнечная Унеча, он женат и у него есть маленький сын. Из любимой музыки – шансон и русский рок, из книг – "Тихий Дон".

Сергей Обыночный Соцсети

Лейтенант Евгений Мальченко женат и у него есть маленький ребенок, по крайней мере в архивных фото он запечатлен с коляской. Как и Евгений Гришин, он женился еще семь лет назад и у него есть маленькая дочь.

Евгений Мальченко Соцсети

Евгений Гришин Соцсети

Лейтенант Игорь Субичев также удалил профиль, однако в соцсетях есть страничка его супруги Карины. В феврале они с Игорем прекрасно проводили время, занимаясь сноубордом, а в доме у них есть маленькая собачка. Сама Карина активно поддерживает президента России Владимира Путина, на ее страничке иногда появляются его фото. Например, картинка, где Путин скачет на медведе. Карина ее подписала так: "Темвременем, американцынафейсбукевсерьезобсуждают, фотошопэтоилинет".

Игорь Субичев с женой Соцсети

35-летний Ахвадеев - фанат хоккейной команды "Ак Барс" (Казань), на фото он часто появляется с ярким шарфиком с названием этой команды. И у него было полно фото с сослуживцами.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды намерены привлечь Россию к ответственности из-за причастности к крушению Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.