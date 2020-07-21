Появилась информация о семье луцкого террориста Максима Кривоша

Максим Кривош, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке 21 июля, вырос в интеллигентной семье, имеет жену и 15-летнего сына.

По информации издания Страна, отец Кривоша – Степан Максимович, в прошлом – известный учёный и изобретатель, его жена – родом из Казахстана, а сын 2005 года рождения. Степан Кривош был одним из изобретателей способов изготовления коллектора электрической машины и метода закалки кольцеобразных деталей.

По информации агентства "Волинські новини", которое ссылается на собственные источники, у Кривоша есть брат, который живет в Луцке. А сам террорист прописан в Дубно Ривненской области, поскольку он там якобы женился.

Отсидев несколько сроков в местах лишения свободы, мужчина написал свою книгу "Философия преступника", которая, судя по всему, автобиографична. Выпустил он ее под псевдонимом Максим Плохой.

Вот что Кривош написал в книге о своих родителях и о себе лично (орфография автора сохранена. – ред):

"... Родители мои появились на свет в крестьянских семьях и детство, прошедшее в глухих 13 сёлах Западной Украины, было несладким. В семье отца было десять детей, сам он учился в школе через день, нужно было пасти коров и работать. Это не помешало ему после школы поступить в институт, потом в аспирантуру и стать доцентом в политехе, изобретателем СССР. Он много работал на благо семьи, я всегда гордился своим отцом. В четверг меня вызвал оперативный работник колонии и сообщил, что отец умер. Прошу у Души Мира, чтобы приняла и успокоила его душу…"

"...Мама моя всю жизнь проработала в школах учителем русского языка и литературы. Всю жизнь трудится, не покладая рук. Рос я в семье интеллигентов, и были все предпосылки, что с меня "будет толк". В 11-ом классе меня задержали на базаре с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. Насмотревшись боевиков, решил стать крутым. Завели уголовное дело, но благодаря связям отца его замяли. После окончания школы отец пристроил меня в институт, в котором преподавал. Проучился я там несколько месяцев и уехал, ничего никому не сказав, с приятелем и новым обрезом ружья в Одессу на поиски приключений…"

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