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"Пояснить ничего не могут": адвокат сделал заявление о состоянии Сенцова

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который объявил бессрочную голодовку в российско тюрьме, находится в стабильном состоянии и получает поддерживающую терапию.

В чем она заключается ― неизвестно, потому что сотрудники Федеральной службы исполнения наказания не могут это объяснить, написал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

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"Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия ― я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу. Сотрудники ФСИН толком пояснить ничего не могут, так как они не медики. Этим занимается медицинская часть колонии", ― написал Динзе.

Как писал OBOZREVATEL, режиссер из Крыма Олег Сенцов, осужденный за свою проукраинскую позицию, объявил голодовку с требованием освободить всех 64 украинских узников Кремля.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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