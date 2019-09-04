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5 сентября • обновлено в 01:30
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Подрезали полицейского: под Львовом поймали сбежавших из колонии преступников

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Двое преступников, которые накануне сбежали из Николаевской колонии №50 (Львовская область), были задержаны в Жидачовском районе.

Как сообщили в пресс-службе полиции, это произошло около 19:30 в одном из сел под Львовом. При задержании сотрудник местного отделения получил проникающее ножевое ранение в грудь и находится в тяжелом состоянии.

"Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франкив, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Межиречье двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных.

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Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личности. Мужчины отказались и Олег Франкив принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удара ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение", - сказано в сообщении.

В результате преступники (20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области) были задержаны полицейскими, которых успел вызвать Франкив.

Виталий Буртовенко

Виталий Буртовенко

ФБ Игоря Зинкевича

Павел Дмитрук

Павел Дмитрук

ФБ Игоря Зинкевича

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине из тюрьмы сбежалнеоднократно судимый преступник.

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Место
Украина Львов
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