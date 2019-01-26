Вторжение России в Украину: Путину напомнили о судьбе Милошевича

Сегодня Россия не выдержит открытой войны даже против Украины. Военная мощь РФ порядком преувеличена.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила блогер и журналист Лариса Волошина. Она уверена, что в случае прямого военного вторжения Владимир Путин рискует повторить судьбу бывшего президента Югославии и Сербии Слободана Милошевича.

"Милошевич девять лет проводил геноцид на территории бывшей Югославии. Но в какой-то момент, когда он решился на прямой акт агрессии, когда начались выселения людей из Косова – тогда Европа была вынуждена действовать", – пояснила Волошина.

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Поэтому, пояснила журналист, если Россия пойдет на открытую агрессию против Украины, Запад будет действовать гораздо решительнее и жестче. Скорее всего, Европа и США усилят экономические санкции.

"Ведь хватит отказа покупать российский газ всего несколько недель. И это приведет к коллапсу РФ", - подытожила Волошина.

ВС РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ массово распространяют фейк о широкомасштабном наступлении ВСУ на Приднестровье. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уже высмеял подобные заявления МИД РФ, назвав их "бредом сивого мерина".

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