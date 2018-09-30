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''Повторится еще не раз!'' Террористы цинично отреагировали на гибель детей в Горловке

2.1тЧитать материал на украинском

Террористы заявили, что их вины в трагедии в Горловке 30 сентября, когда на мине подорвались четверо детей, нет.

Такое сообщение появилось в Telegram-канале Inside Donetsk. "Некоторые особо амбициозные политические силы пытаются возложить ответственность за трагедию в Горловке на "власть", - отметили "ДНРовцы".

Они оправдались тем, что в "республике" "чуть-ли не ежедневно МЧС проводит занятия со школьниками на предмет "как вести себя при обнаружении взрывоопасных предметов". Особое ударение на меры безопасности делается в школах прифронтовых населенных пунктов и в Горловке в частности", - сказано в сообщении.

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Террористы добавили, что "это несчастье могло произойти где угодно и с кем угодно".

"Это эхо войны и к невероятному сожалению, нам предстоит встретиться с этим еще не раз. Пожалуйста, держите себя в руках, присматривайте за своими детьми и имейте совесть", - написали они.

''Повторится еще не раз!'' Террористы цинично отреагировали на гибель детей в Горловке

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с места взрыва в оккупированной Горловке, во время которого погибло трое детей. Четвертый 10-летний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
террористы "ДНР"детисмертьНовости Донбассавзрыв
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Это ватное мудачьё ещё о совести что-то вякает. Ими самими надо поля разминировать.
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Передерко Владимир
Передерко Владимир
Клоуны
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