МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Поводов не надо'': Украину предупредили об угрозе масштабной войны России

Читать материал на украинском

Россия в любой момент может начать массированное вторжение в Украину без прикрытия какими-либо поводами.

Все дело в том, что сейчас она живет в ожидании столкновения с врагом. Его роль, по представлениям страны-агрессора, должна сыграть именно Украина, а не такой сильный противник, как США. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Сейчас Россия живет в режиме, что на них обязательно кто-то должен напасть: если не американцы, не НАТО, не какие-нибудь другие негодяи, ну так, как минимум, Украина. И в связи с тем, что они объективно с точки зрения военных потенциалов сильнее нашей страны, то предпочитают, чтобы на Россию напала, естественно, наша страна. И об этом говорят очень и очень много", — отметил он.

Так, Цимбалюк напомнил, как депутаты всех четырех фракций нелегитимной Государственной думы пришли к выводу, что Украина якобы обязательно нападет на Россию, чтобы оттянуть выборы.

Война России против Украины

Война России против Украины

"Единый Информационный Портал"

Новости
Грядет война? Журналист объяснил молчание Путина о Керченском проливе

"И тут они от этого начинают потирать ручки и нервно сглатывать в расчете, что так оно и произойдет, и появится казус белли. То есть, повод для войны. А я вот думаю, что нашим российским соседям давно никаких поводов не надо. Ведь они просто их придумают", — предостерег журналист.

В подтверждение своих слов Цимбалюк напомнил, как активно на российском телевидении в последнее время стали обсуждать планы вооруженного удара по Украине. Журналист убежден, что это является прямым доказательством намерений России начать открытую войну против соседнего государства.

"Я бы к этому отнесся серьезно, потому что раскрывается главный секрет: если российское вторжение в Украину будет продолжаться, то никто уже не будет прятаться за шахтеров, трактористов, каких-то "ополченцев" и российских военных, которые не то заблудились, не то ушли в отпуск. Все будет по-настоящему и, возможно, только ядерная бомба не будет использована, хотя такие предложение тоже звучат в эфирах российских политических ток-шоу. И Следственный комитет не возбуждает уголовные дела за пропаганду войны", — резюмировал он.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Новости
''России нужен повод'': США предупредили Украину о новой агрессии Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, озвучил план, которым якобы будет руководствоваться РФ в войне с Украиной. По его словам, он будет реализован, если Киев официально объявит войну стране-агрессору и пойдет в наступление.

По его словам, армия страны-агрессора в течение нескольких часов якобы будет наносить удары дистанционным высокоточным оружием. Его главными целями станут украинские группировки войск, штабы, резиденция верховного главнокомандующего, аэродромы с военной авиацией и ракетами.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
1
32
Смешно
6
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Судя по расширенным зрачкам Сим Балюки, его крепко штырит пиндосовский кокс. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
ага, немытые ссыкуны только в фейсбуке напасть могут или свой же воронеж расхуярить. ну, максимум в своих владных мечтах, ибо все свои нападалки кацапы давно пропили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Кацапы диваны только пропирдеть могут, будут на жопе ровно сидеть и не рыпаться.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги