''Поводов не надо'': Украину предупредили об угрозе масштабной войны России

Россия в любой момент может начать массированное вторжение в Украину без прикрытия какими-либо поводами.

Все дело в том, что сейчас она живет в ожидании столкновения с врагом. Его роль, по представлениям страны-агрессора, должна сыграть именно Украина, а не такой сильный противник, как США. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Сейчас Россия живет в режиме, что на них обязательно кто-то должен напасть: если не американцы, не НАТО, не какие-нибудь другие негодяи, ну так, как минимум, Украина. И в связи с тем, что они объективно с точки зрения военных потенциалов сильнее нашей страны, то предпочитают, чтобы на Россию напала, естественно, наша страна. И об этом говорят очень и очень много", — отметил он.

Так, Цимбалюк напомнил, как депутаты всех четырех фракций нелегитимной Государственной думы пришли к выводу, что Украина якобы обязательно нападет на Россию, чтобы оттянуть выборы.

Война России против Украины "Единый Информационный Портал"

"И тут они от этого начинают потирать ручки и нервно сглатывать в расчете, что так оно и произойдет, и появится казус белли. То есть, повод для войны. А я вот думаю, что нашим российским соседям давно никаких поводов не надо. Ведь они просто их придумают", — предостерег журналист.

В подтверждение своих слов Цимбалюк напомнил, как активно на российском телевидении в последнее время стали обсуждать планы вооруженного удара по Украине. Журналист убежден, что это является прямым доказательством намерений России начать открытую войну против соседнего государства.

"Я бы к этому отнесся серьезно, потому что раскрывается главный секрет: если российское вторжение в Украину будет продолжаться, то никто уже не будет прятаться за шахтеров, трактористов, каких-то "ополченцев" и российских военных, которые не то заблудились, не то ушли в отпуск. Все будет по-настоящему и, возможно, только ядерная бомба не будет использована, хотя такие предложение тоже звучат в эфирах российских политических ток-шоу. И Следственный комитет не возбуждает уголовные дела за пропаганду войны", — резюмировал он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, озвучил план, которым якобы будет руководствоваться РФ в войне с Украиной. По его словам, он будет реализован, если Киев официально объявит войну стране-агрессору и пойдет в наступление.

По его словам, армия страны-агрессора в течение нескольких часов якобы будет наносить удары дистанционным высокоточным оружием. Его главными целями станут украинские группировки войск, штабы, резиденция верховного главнокомандующего, аэродромы с военной авиацией и ракетами.