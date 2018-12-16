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''Повернуся я додому!'' Над оккупированным Крымом подняли флаг Украины

2.1тЧитать материал на украинском

На горе Форос в аннексированном Крыму волонтеры развернули прапор Украны и зачитали стих "Заповіт".

Это сделали участники международного разведывательного сообщества InformNapalm. Они поделились соответствующим видео на канале в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Как уточнили они, видео снято у популярного среди туристов Храма Солнца.

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"Прочитали стихотворение с призывом: "Атакуйте соколы, слава Украине!" И оставили отпечаток на память", — рассказали волонтеры.

''Повернуся я додому!'' Над оккупированным Крымом подняли флаг Украины

Скрин видео

Публикуем текст стиха "Заповіт" на языке оригинала:

Як умру, то не ховайте мене у могилі, З кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині! Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, Знайте, серцю полум'янім в землі не гніється! Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, Що загинув за країну молодий козаче, Повернуся я додому, з попелу повстану, Соколом злечу на землю - знов у військо стану! Поженем тоді ми, браття, плем'я бусурманське, Щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі! Довго ворог вже панує у нашій країні... Атакуйте, соколи! Слава Україні!

Отметим, судя по информации в сети, стихотворение с аллюзией на произведение Тараса Шевченко за два года до начала войны на Донбассе написал тогда еще будущий участник АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в центре Киева неизвестные устроили провокацию с российским и украинским флагами. В сети опубликовано видео инцидента.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Крымвидео
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Да хоть до усёру запляшитесь гопаком дурачки украинские.Крым то российский.
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Перемога на перемоге сидит и перемогой перемогает!
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Молодцы. Это настоящий подвиг. Теперь укропатриотам осталось поехать в Москву и тихонько насрать на Красной площади, не снимая штанов.
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