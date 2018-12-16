''Повернуся я додому!'' Над оккупированным Крымом подняли флаг Украины

На горе Форос в аннексированном Крыму волонтеры развернули прапор Украны и зачитали стих "Заповіт".

Это сделали участники международного разведывательного сообщества InformNapalm. Они поделились соответствующим видео на канале в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Как уточнили они, видео снято у популярного среди туристов Храма Солнца.

"Прочитали стихотворение с призывом: "Атакуйте соколы, слава Украине!" И оставили отпечаток на память", — рассказали волонтеры.

Скрин видео

Публикуем текст стиха "Заповіт" на языке оригинала:

Як умру, то не ховайте мене у могилі, З кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині! Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, Знайте, серцю полум'янім в землі не гніється! Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, Що загинув за країну молодий козаче, Повернуся я додому, з попелу повстану, Соколом злечу на землю - знов у військо стану! Поженем тоді ми, браття, плем'я бусурманське, Щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі! Довго ворог вже панує у нашій країні... Атакуйте, соколи! Слава Україні!

Отметим, судя по информации в сети, стихотворение с аллюзией на произведение Тараса Шевченко за два года до начала войны на Донбассе написал тогда еще будущий участник АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в центре Киева неизвестные устроили провокацию с российским и украинским флагами. В сети опубликовано видео инцидента.