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15 октября • обновлено в 15:11
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Повалил на землю и начал душить: на Кировоградщине произошло ЧП с девушкой средь бела дня

1.4т Читать материал на украинском

В поселке Петрово Кировоградской области юноша напал на 16-летнюю девушку и пытался изнасиловать ее.

К полицейским обратилась женщина-очевидец. Об этом Mandarin-news сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, 16-летняя жительница поселка около полудня направлялась домой, когда заметила, что следом за ней идет незнакомец. Девушка сделала вид, что говорит по телефону, и пыталась разглядеть парня. Вдруг он напал на нее, повалил на землю, начал душить и попытался изнасиловать. Тогда несовершеннолетняя закричала.

Юноша напал на 16-летнюю девушку и пытался ее изнасиловать. Иллюстрация

Юноша напал на 16-летнюю девушку и пытался ее изнасиловать. Иллюстрация

Ее услышала женщина, которая неподалеку работала на огороде. Она побежала к месту происшествия, начала кричать и вызвала правоохранителей. Испугавшись, нападавший скрылся в неизвестном направлении.

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За несколько часов полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель одного из окрестных сел. Он приехал в райцентр, чтобы купить продукты в супермаркете. Мысль об изнасиловании у него якобы возникла спонтанно.

Информацию о происшествии внесли в ЕРДР. Начались следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Кропивницкий
Тег
изнасилование
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Этот "покуситель" нормальный? Вот к чему привело закрытие психбольниц - их выпустили в нормальный мир. А девушка "пыталась разглядеть парня, который шел сзади" - так она все время оглядывалась и наверняка он подумал, что строит глазки. И кричала она для порядка, а тут соседка все испортила.
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