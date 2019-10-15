Повалил на землю и начал душить: на Кировоградщине произошло ЧП с девушкой средь бела дня

В поселке Петрово Кировоградской области юноша напал на 16-летнюю девушку и пытался изнасиловать ее.

К полицейским обратилась женщина-очевидец. Об этом Mandarin-news сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, 16-летняя жительница поселка около полудня направлялась домой, когда заметила, что следом за ней идет незнакомец. Девушка сделала вид, что говорит по телефону, и пыталась разглядеть парня. Вдруг он напал на нее, повалил на землю, начал душить и попытался изнасиловать. Тогда несовершеннолетняя закричала.

Юноша напал на 16-летнюю девушку и пытался ее изнасиловать. Иллюстрация

Ее услышала женщина, которая неподалеку работала на огороде. Она побежала к месту происшествия, начала кричать и вызвала правоохранителей. Испугавшись, нападавший скрылся в неизвестном направлении.

За несколько часов полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель одного из окрестных сел. Он приехал в райцентр, чтобы купить продукты в супермаркете. Мысль об изнасиловании у него якобы возникла спонтанно.

Информацию о происшествии внесли в ЕРДР. Начались следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В Запорожье удалось задержать военнослужащего, который в течение нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

Также полиция сообщила о изнасиловании воспитанницы центра социально-психологической реабилитации детей в Одессе.

А в Киевской области 16-летняя девочка обвинила своего отца в сексуальном насилии. По ее словам, также мужчина избил ее.

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