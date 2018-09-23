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''Потому что мы против фашизма'': банда ультраправых зверски избила львовян

20.1тЧитать материал на украинском

Во Львове группа агрессивно настроенных ультраправых молодчиков напала на активтистов анархистской организации "Черный стяг", в результате чего несколько человек получили тяжелые травмы.

"На моих товарищей и подруг напали. Около 20 ультраправых с ножами и телескопами (телескопическими дубинками — ред.)… У девушки пробита ножом нога и возможно сломана рука. У парня проломлена голова. Он не приходит в сознание", - написала в своем Facebook представитель организации Марта Островская (Fender).

''Потому что мы против фашизма'': банда ультраправых зверски избила львовян

Она отметила, что еще у одного молодого человека изрезана рука.

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На место ЧП прибыли медики и оказывают помощь пострадавшим.

''Потому что мы против фашизма'': банда ультраправых зверски избила львовян

На замечание в комментариях о том, что нападавшими могут быть кто угодно, Марта Островская отметила: "Если бы вас постоянно нападали зигометы на улице, Вы бы наверное тоже их узнали".

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Девушка также собирает денег для помощи пострадавшим друзьям.

Как рассказала ZAXID.NET одна из пострадавших, активистка организаций "Черный стяг" и "Экологическая платформа" Вероника Яблонская, ЧП произошло на территории спортивной площадки школы №34, где она с тремя друзьями играла в футбол.

По ее словам, после игры к ним подошли около 20 молодых людей с ножами и дубинками и напали.

"Они были в черной одежде без символики и никаких опознавательных знаков", - рассказала Яблонская.

Активистка считает, что на ее друзей напали из-за антифашистских взглядов. Представитель "Черного стяга" Антон Парамбуль обвинил в преступлении местную ячейку "Национального корпуса".

В результате нападения были госпитализированы три человека. Один из пострадавших в тяжелом состоянии без сознания, состояние еще одного парня неизвестно, а Яблонская получила ранение ноги.

Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила сообщение о нападении.

"Поступила информация от медиков о ножевых ранениях на ул. Замкнутой, 8. Пострадали двое мужчин и девушка в возрасте 20, 22 и 18 лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Одессе пытались убить местного активиста Олега Михайлика. Во дворе собственного дома в него стреляли. Михайлика с тяжелым ранением грудной клетки отправили в операционную. Как рассказали медики, он потерял больше литра крови. Однако сердце не было задето пулей. Он пережил клиническую смерть, но позже пришел в сознание.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаЛьвов
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кобылка в футбол играла в колготках сеточках?В таких бляди рагульские на Тверской стоят,ну а то,что пиздить бандерлоги стали друг дружку только радует.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Самый действенный способ борьбы с укрофашней применяют ополченцы на Донбассе. Там ее просто зашкваривают перерабатывая в удобрения. Дешево и сердито.
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чорний Жупан
чорний Жупан
Павлов Дмитрий, но и самисебя тупые урконацисты тоже не плохо утилизируют
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чорний Жупан
чорний Жупан
В украине фашизма нема, хрюкало стадо укронацистов, зигуя и маршируя фекальным маршем
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