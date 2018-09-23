''Потому что мы против фашизма'': банда ультраправых зверски избила львовян

Во Львове группа агрессивно настроенных ультраправых молодчиков напала на активтистов анархистской организации "Черный стяг", в результате чего несколько человек получили тяжелые травмы.

"На моих товарищей и подруг напали. Около 20 ультраправых с ножами и телескопами (телескопическими дубинками — ред.)… У девушки пробита ножом нога и возможно сломана рука. У парня проломлена голова. Он не приходит в сознание", - написала в своем Facebook представитель организации Марта Островская (Fender).

Она отметила, что еще у одного молодого человека изрезана рука.

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На место ЧП прибыли медики и оказывают помощь пострадавшим.

На замечание в комментариях о том, что нападавшими могут быть кто угодно, Марта Островская отметила: "Если бы вас постоянно нападали зигометы на улице, Вы бы наверное тоже их узнали".

Девушка также собирает денег для помощи пострадавшим друзьям.

Как рассказала ZAXID.NET одна из пострадавших, активистка организаций "Черный стяг" и "Экологическая платформа" Вероника Яблонская, ЧП произошло на территории спортивной площадки школы №34, где она с тремя друзьями играла в футбол.

По ее словам, после игры к ним подошли около 20 молодых людей с ножами и дубинками и напали.

"Они были в черной одежде без символики и никаких опознавательных знаков", - рассказала Яблонская.

Активистка считает, что на ее друзей напали из-за антифашистских взглядов. Представитель "Черного стяга" Антон Парамбуль обвинил в преступлении местную ячейку "Национального корпуса".

В результате нападения были госпитализированы три человека. Один из пострадавших в тяжелом состоянии без сознания, состояние еще одного парня неизвестно, а Яблонская получила ранение ноги.

Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила сообщение о нападении.

"Поступила информация от медиков о ножевых ранениях на ул. Замкнутой, 8. Пострадали двое мужчин и девушка в возрасте 20, 22 и 18 лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Одессе пытались убить местного активиста Олега Михайлика. Во дворе собственного дома в него стреляли. Михайлика с тяжелым ранением грудной клетки отправили в операционную. Как рассказали медики, он потерял больше литра крови. Однако сердце не было задето пулей. Он пережил клиническую смерть, но позже пришел в сознание.