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"Потихоньку майданят": на крымском ТВ взбунтовались против России

5.5тЧитать материал на украинском

На телеканале "Крым 24" неожиданно выступили с жесткой критикой в адрес оккупационной власти России, заявив, что она вынуждает большинство жителей аннексированного украинского полуострова выживать.

Фрагмент телепередачи с незацензуренными возмущениями ведущего и разгромными словами в адрес путинского режима опубликовали на странице Vitauskas в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Камни с неба оказались слишком большими. Похоже, крымские коллаборанты, ради жирной российской похлебки требовавшие на "референдуме" "ввести", уже начинают понимать: что, в какое место и как глубоко ввела им Россия. Даже потихоньку начинают майданить на местном ТВ", — с сарказмом отмечает автор поста.

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В частности, на обнародованном видео ведущий программы возмущается некачественной медициной в Крыму, а также невыполнением оккупантами всех обещаний, данных предателям Украины перед "референдумом". Особые претензии у него вызвало нищенствующее население, которое якобы должно было получать космические пенсии, но сейчас лишь прозябает.

"Не стоит удивляться, что Дмитрий Медведев желает пенсионерам: "Денег нет, но вы держитесь". Просто народ и власть имущие живут в параллельных мирах, а между ними — стена из заборов и бронированных лимузинов. Да, Россию прикончат не санкции и не военные экспансии. Если что и прикончит ее, то внутренние проблемы. И одна из главных — социальное расслоение. В России уже лет 20-30 строится кастовое общество. И в нем есть только хозяева и рабы, в таком обществе нет места ни совести, ни справедливости", — смело говорит он, задавая себе риторический вопрос, ради чего крымчане стремились стать Россией.

Подытоживая свою гневную речь, ведущий призывает своих земляков избавиться от иллюзий, что Крым — элитный регион. "Здесь, да, некоторые живут, но большинство выживают", — завершил он свой монолог.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Россией Крыму возмутились из-за того, что детские пособия выплачивают с сильной задержкой, что ставит в трудное финансовое положение жителей полуострова.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Опущенные рагульские мрази,ваша пидорская недострана доживает последние месяцы перед следующим маиданом,дальше бандеровский террор, уход территорий на родину и все из этого вытекающее.Вам ли пидоры шароварные обсуждать недовольство людей властью,что вполне естественно,как и в любой стране мира,вы мрази немытые за собой лучше следите скоты,томосеки ебучие.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Чемодан, вокзал, Украина))
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