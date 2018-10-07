"Потихоньку майданят": на крымском ТВ взбунтовались против России

На телеканале "Крым 24" неожиданно выступили с жесткой критикой в адрес оккупационной власти России, заявив, что она вынуждает большинство жителей аннексированного украинского полуострова выживать.

Фрагмент телепередачи с незацензуренными возмущениями ведущего и разгромными словами в адрес путинского режима опубликовали на странице Vitauskas в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Камни с неба оказались слишком большими. Похоже, крымские коллаборанты, ради жирной российской похлебки требовавшие на "референдуме" "ввести", уже начинают понимать: что, в какое место и как глубоко ввела им Россия. Даже потихоньку начинают майданить на местном ТВ", — с сарказмом отмечает автор поста.

В частности, на обнародованном видео ведущий программы возмущается некачественной медициной в Крыму, а также невыполнением оккупантами всех обещаний, данных предателям Украины перед "референдумом". Особые претензии у него вызвало нищенствующее население, которое якобы должно было получать космические пенсии, но сейчас лишь прозябает.

"Не стоит удивляться, что Дмитрий Медведев желает пенсионерам: "Денег нет, но вы держитесь". Просто народ и власть имущие живут в параллельных мирах, а между ними — стена из заборов и бронированных лимузинов. Да, Россию прикончат не санкции и не военные экспансии. Если что и прикончит ее, то внутренние проблемы. И одна из главных — социальное расслоение. В России уже лет 20-30 строится кастовое общество. И в нем есть только хозяева и рабы, в таком обществе нет места ни совести, ни справедливости", — смело говорит он, задавая себе риторический вопрос, ради чего крымчане стремились стать Россией.

Подытоживая свою гневную речь, ведущий призывает своих земляков избавиться от иллюзий, что Крым — элитный регион. "Здесь, да, некоторые живут, но большинство выживают", — завершил он свой монолог.

Новости Оккупанты в Крыму сгноили три четверти виноградников

Камни с неба оказались слишком большими. Похоже, крымские коллаборанты, ради жирной российской похлебки требовавшие на "референдуме" "ввести", уже начинают понимать: что, в какое место и как глубоко ввела им Россия. Даже потихоньку начинают майданить на местном ТВ 😆 pic.twitter.com/sVefxM51qR — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 7 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Россией Крыму возмутились из-за того, что детские пособия выплачивают с сильной задержкой, что ставит в трудное финансовое положение жителей полуострова.