"Потеряли сразу всю семью!" Подробности ДТП с полицейским под Херсоном

Масштабная авария в Херсонской области с участием полицейского унесла жизни семьи с ребенком. Родственники погибших просят откликнуться очевидцев ДТП.

OBOZREVATEL публикует подробности резонансной трагедии.

В ДТП погиб Дмитрий Журавлев с женой Людмилой и дочерью Софией

Авария произошла на трассе Скадовск – Каховка, возле села Николаевка 18 июня. Легковушка BMW, которой управлял оперуполномоченный ГУНП в Автономной республике Крым и г. Севастополе, по данным СМИ, во время обгона врезалась в ВАЗ.

В результате удара ВАЗ превратился в груду железа. Водитель легковушки Дмитрий Журавлев с женой Людмилой Богданевич скончались на месте происшествия. Их 10-летняя дочь Софийка на момент прибытия медиков была жива, однако полученные травы оказались несовместимы с жизнью. Ребенок скончался в больнице.

ДТП в Херсонской области

"Они любили жизнь"

Погибшие – родом из Никополя. По предварительной информации, в день трагедии семья ехала на море, где 20 июня планировала отметить день рождения Дмитрия.

Родные и друзья глубоко шокированы трагедией.

"Погибли дочь Людмила, зять Дмитрий и внучка Софийка. Они любили жизнь, любили друг друга… Тут и душа болит и кричит. Потерять сразу всю семью!" – написала в Facebook мама Людмилы Татьяна Богданевич.

Мама погибшей просит откликнуться очевидцев ДТП

Друзья говорят о погибших, как об образцовой семье.

"Это были добрые, светлые люди, всегда вместе. Дмитрий делал все, чтобы его девочки были счастливы… У 10-летней Софийки был красивый голос, и родители отдали ее учиться эстрадному вокалу, она так хотела быть певицей!" – рассказал OBOZREVATEL один из друзей.

Людмила с дочерью

Дмитрий с женой

10-летняя Софийка

Сын экс-начальника полиции?

По данным блогера и волонтера Романа Синицына, за рулем BMW находился Евгений Калинин, который во время ДТП якобы был в состоянии алкогольного опьянения. "Его отец – бывший руководитель полиции Херсонщины Александр Калинин", – сообщил Синицын.

Во время ДТП правоохранитель получил травмы и был доставлен в Каланчакскую районную больницу. На сегодняшний день делом занимается Государственное бюро расследований. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ДТП под Херсоном

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