"Потеряли взвод убитыми": появились детали блестящей операции ВСУ под Водяным

Перед тем, как занять позиции террористов "ДНР" под населенным пунктом Водяное, Вооруженным силам Украины удалось уничтожить целый взвод оккупантов всего за несколько дней.

Именно поэтому агрессор был вынужден отступить с удерживаемых длительное время позиций. Об этом написал волонтер Александр Карпюк (Серж Марко) на своей странице в Facebook.

"Есть под Пикузами (это под Мариуполем) одна позиция сепаров, которая очень долго была для нас проблемой. Ну, не то чтобы есть – была такая позиция. Сепары ее называли "Дерзкая". Она была в самой высокой точке и контролировала Водяное. Возле нее и были наиболее ожесточенные бои", – пишет он.

ВСУ "Цензор.НЕТ"

Карпюк добавил, что для боевиков эта позиция была самой горячей точкой, поскольку там они несли очень серьезные потери. Постепенно украинские морпехи подкопались к ней и пошли копать в тыл, взяв указанную позицию в огневой мешок.

"После чего вопрос состоял только в том, когда враг устанет терять своих бойцов. И вот. Неделю спустя после того, как на этих позициях были потери почти взвод убитыми и ранеными, сепары ушли и не вернулись. На позиции врага зашли ВСУ. Вот такая тактика в позиционной войне. Без штурмов. Потихоньку, исподтишка. Но с огромными потерями для врага. Таким и должно быть принуждение к миру. И знаете, что там самое интересное? Там сейчас перестали стрелять. Мораль ясна?" – рассказал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи населенного пункта Водяное, неподалеку от Мариуполя, бойцы ВСУ заняли ряд покинутых вражеских позиций, на которых обнаружили вооружение и амуницию российского производства.

Напомним, российский писатель Захар Прилепин, который воевал за "ДНР", пожаловался на серьезные потери в своем бывшем батальоне. Он рассказал, что украинские защитники полностью уничтожили позицию "Дерзкая", на которой находились оккупанты, и тяжело ранили четырех из них. Один боевик может навсегда остаться инвалидом.

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