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"Потеряла надежду": что говорила погибшая Ноздровская об убийце своей сестры

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Сестра жертвы резонансного ДТП, юрист Ирина Ноздровская, которую 1 января нашли убитой на Киевщине, говорила, что уже не верит в возможность справедливого наказания для убийцы родного человека.

Об этом она сказала во время эфира OBOZ TV.

"Доказать любую справедливость в нашей стране нереально. Я общаюсь со многими потерпевшими, у которых водители в состоянии опьянения убили близких людей, и каждый человек, который столкнулся с такими обстоятельствами, знает, что законы действуют только на бумаге. Я уже не знаю, как доказать справедливость. Уже просто потеряла надежду. Но я очень принципиальный человек, и я буду это доказывать", — говорила Ноздровская.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно об исчезновении Ноздровской. 1 января ее тело нашли в реке возле поселка Демидов на Киевщине. Она была полностью раздета.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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