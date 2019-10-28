Потерял сестренку и родителей: подробности масштабного ДТП под Хмельницким

Кровавая авария в Хмельницкой области унесла жизнь преподавателя вуза Сергея Михальчика, его жены Леси и 14-летней дочери Виктории. Единственный выживший – 10-летний сын Ярослав. На сегодняшний день врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика.

Подробнее – в нашей публикации.

Сергей Михальчик с женой Лесей и дочерью Викой (на фото ребенку 5 лет)

По словам друзей погибших, 27 октября Сергей с семьей ехал из Хмельницкого в Каменец-Подольский, где семья планировала отметить день рождения Леси. На автодороге Житомир – Черновцы их Volkswagen Caddy столкнулся с грузовиком DAF. Родители с дочерью погибли на месте, а Ярослав получил тяжелые травмы.

Обстоятельства ДТП на сегодняшний день устанавливаются. При этом нужно отметить, что на момент трагедии вокруг стоял густой туман.

ДТП в Хмельницкой области

Как узнал OBOZREVATEL, 42-летний Сергей Михальчик был доцентом кафедры экономики предприятия и предпринимательства Хмельницкого национального университета. Коллеги отзываются о нем очень хорошо.

"Можно сказать, что Сергей у нас вырос. После окончания техникума он поступил на нашу кафедру на специальность менеджмент организаций, затем защитил диссертацию. На кафедре отвечал за многие направления, основное из них – компьютеризация", – рассказала нашим журналистам завкафедры Валентина Лукьянова.

ДТП в Хмельницкой области

ДТП в Хмельницкой области

Она добавила, что Сергей был ответственным и трудолюбивым человеком. Хорошо знал автомобильное дело, чем заслужил известность как в Украине, так и за рубежом. "Он делал несложные, но нестандартные решения для транспорта, в том числе занимался газовым оборудованием", – отметила Лукьянова.

Соседи рассказали OBOZREVATEL, что семья была очень дружной, никогда с ними не было конфликтов.

"Почти в одно время отвозили детей в школу", – рассказала соседка. Женщина отметила, что Сергей любил быструю езду. Но стало ли это причиной аварии – еще не известно.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

Авария произошла на трассе возле с. Солобковцы Хмельницкой области Google. Maps

На сегодняшний день друзья и знакомые собирают деньги на лечение 10-летнего Ярослава. Для желающих поддержать семью – номер карточки Анастасии Мельничук 5168 7573 2760 2316 (племянница Сергея Михальчика).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницке в результате ДТП погибла 8-летняя Софийка Чернобай. Ребенок находился на тротуаре, когда ее сбил мотоцикл, который до этого столкнулся с легковым автомобилем Mercedes E-200.

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