Потерял селезенку: под Львовом старшина зверски избил бойца

В Яворове Львовской области старшина жестоко избил солдата, в результате чего тот потерял селезенку.

Об этом рассказал военнослужащий Николай Закордонец, сообщает Zaxid.net. По его словам, инцидент произошел в воинской части А2943.

Поводом для конфликта якобы стало то, что 27-летний солдат Вячеслав Явный положил голову на парту во время занятия. Из-за этого старшина Сергей Липянин нанес ему несколько ударов в живот.

В результате избиения солдат попал в райбольницу города Новояворовск. Местным врачам пришлось удалить поврежденную селезенку бойца.

По словам Закордонца, Липянин, который является родственником начальника штаба воинской части А2943, не раз применял силу в ходе общения с Явным, в частности, толкал подчиненного.

Свидетели избиения Явного дали показания военной службе правопорядка и полиции. Липянину грозит до 10 лет тюрьмы. Пострадавший солдат проходит лечение в военно-медицинском клиничном центре Западного региона.

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