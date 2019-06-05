"Потеряем сотни тысяч жизней!" Военный раскрыл план окончания войны на Донбассе

Военная операция по возвращению Донбасса возможна лишь тогда, когда будут исчерпаны все политические возможности.

Об этом в интервью "Фактам" сообщил известный военнослужащий и участник войны на Донбассе Алексей Петров.

"В идеале Россия должна просто сказать: "Мы уходим из Украины" – и уйти. Все. Но чтобы это произошло – нужно, чтобы общество в Украине было как никогда единым. Увы, сейчас у нас далеко не так. Если мы начнем сейчас отвоевывать Донбасс военным путем, можем потерять сотни тысяч украинских воинов. Поэтому я считаю, что в первую очередь для начала нужно использовать все политические возможности для деоккупации сначала Донбасса, а потом и Крыма. Как бы то ни было, идти в наступление ради возвращения территорий, мы пока не готовы", – пояснил военный.

Петров добавил, что Украине необходимо бороться за своих граждан на Донбассе, "даже если это будет всего один человек, у которого дома висит украинский флаг".

"За каждого гражданина, который ждет Украину, надо бороться. Он живет в таких условиях, когда не знает, когда в его огород может прилететь снаряд со стороны псевдореспублик. И ладно, если в огород. А если в дом? На Донбассе очень много людей ждут возвращения Украины. Даже среди тех, кто раньше ратовал за боевиков", – подчеркнул он.

Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный Алексей Петров заявил, что пПризыв одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса пойти на прямые переговоры с Россией является "игрой с огнем".

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