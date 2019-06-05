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"Потеряем сотни тысяч жизней!" Военный раскрыл план окончания войны на Донбассе

1.3тЧитать материал на украинском

Военная операция по возвращению Донбасса возможна лишь тогда, когда будут исчерпаны все политические возможности.

Об этом в интервью "Фактам" сообщил известный военнослужащий и участник войны на Донбассе Алексей Петров.

"В идеале Россия должна просто сказать: "Мы уходим из Украины" – и уйти. Все. Но чтобы это произошло – нужно, чтобы общество в Украине было как никогда единым. Увы, сейчас у нас далеко не так. Если мы начнем сейчас отвоевывать Донбасс военным путем, можем потерять сотни тысяч украинских воинов. Поэтому я считаю, что в первую очередь для начала нужно использовать все политические возможности для деоккупации сначала Донбасса, а потом и Крыма. Как бы то ни было, идти в наступление ради возвращения территорий, мы пока не готовы", – пояснил военный.

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Петров добавил, что Украине необходимо бороться за своих граждан на Донбассе, "даже если это будет всего один человек, у которого дома висит украинский флаг".

"За каждого гражданина, который ждет Украину, надо бороться. Он живет в таких условиях, когда не знает, когда в его огород может прилететь снаряд со стороны псевдореспублик. И ладно, если в огород. А если в дом? На Донбассе очень много людей ждут возвращения Украины. Даже среди тех, кто раньше ратовал за боевиков", – подчеркнул он.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный Алексей Петров заявил, что пПризыв одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса пойти на прямые переговоры с Россией является "игрой с огнем".

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Темы
Российско-украинский конфликтВойнаВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
войнаНовости Донбасса
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