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4 октября • обновлено в 16:06
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"Потеря суверенитета": офицер заявил о вмешательстве России в работу Рады

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Офицер, волонтер и журналист Мирослав Гай допустил, что Россия внесет "ключевые коррективы" в проект закона об особом статусе Донбасса.

"Фактически в России напишут этот закон с выгодными для себя условиями, решая свои военно-политические задачи", – заявил он в блоге OBOZREVATEL, комментируя заявление нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко о том, что планируется согласование текста этого документа с РФ.

Он заявил, что считает абсурдной подобную ситуацию. "Фактически нам говорят, что закон будет написан при посредничестве страны-агрессора, которая имеет свои войска на нашей территории, а значит, мы вынуждены с ней согласовывать этот закон. Фактически мы принимаем законы, которые навязаны под дулом автомата", – сказал Гай.

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"Де-факто это полное нивелирование института парламентаризма и потеря суверенитета Украины", – подчеркнул он.

Де-факто это полное нивелирование института парламентаризма, убежден Гай

Де-факто это полное нивелирование института парламентаризма, убежден Гай

Как писал OBOZREVATEL, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко заявил: Верховная Рада Украины и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Мирослав Гай Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости России
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