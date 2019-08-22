"Потерпите немного!" Появился важный сигнал из России об обмене политзаключенных

В процесс обмена пленными между Украиной и Россией вовлечено много структур, поэтому необходимо время для его завершения.

Об этом в своем Telegram-канале заявил главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, которого после визита в Киев засекли в компании пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

"Про обмен украинских и российских заключенных. Это аккуратная и длинная работа, в которую вовлечены разные люди и структуры. Похватать легко, а вот освобождать непросто. Потерпите еще немного", — написал он.

Алексей Венедиктов Страна

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