"Потерпите немного!" Появился важный сигнал из России об обмене политзаключенных

В процесс обмена пленными между Украиной и Россией вовлечено много структур, поэтому необходимо время для его завершения.
Об этом в своем Telegram-канале заявил главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, которого после визита в Киев засекли в компании пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
"Про обмен украинских и российских заключенных. Это аккуратная и длинная работа, в которую вовлечены разные люди и структуры. Похватать легко, а вот освобождать непросто. Потерпите еще немного", — написал он.
Алексей Венедиктов
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Как сообщал OBOZREVATEL:
7 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину в надежде взять интервью у президента Владимира Зеленского. До этого он привозил ему личное письмо мамы одиозного Кирилла Вышинского.
В сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.
Также была информация, что поездка Венедиктова могла быть спланированной операцией спецслужб России.
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