Лишились 111 героев за год: фото убитых на войне за Украину

Боевые потери украинской армии в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе за прошедший 2019 год составили минимум 111 человек.

Об этом сообщается в материале "Цензор.Нет". Журналисты уточнили, что эта статистика может быть неполной.

В последний месяц 2019-го Украина также потеряла своих защитников на Донбассе. В декабре в войне на востоке погибли по крайней мере 9 военных.

Иллюстрация. Потери ВСУ РБК-Украина

Предлагаем ознакомится с их историями и фото:

1. Дмитрий Витальевич Каплунов родился 04.12.1980 года.

Полковник (посмертно) СБУ, военнослужащий спецподразделения Центра специальных операций "Альфа".

В ночь с 30 ноября на 1 декабря группа спецназа управления "Альфа" Службы безопасности, в которую входил военный, выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдения в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области.

Ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, военные подорвались на мине. В результате подполковник Каплунов получил смертельные ранения, он погиб на месте.

Тело погибшего военнослужащего попало в руки наемников РФ, передали его нашей стороне только 7 декабря.

Попрощались с Дмитрием Каплунов 9 декабря в Центре культуры и искусств Службы безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание "Героя Украины".

Дмитрий Каплунов

2. Денис Александрович Волочаев родился 23.12.1981 года.

Полковник (посмертно) СБУ, военнослужащий спецподразделения Центра специальных операций "Альфа".

Военный вместе с Каплуновым погиб в результате взрыва. Он получил смертельные ранения и скончался на месте.

Попрощались с воином 3 декабря в Центре культуры и искусств Службы безопасности Украины. Указом президента ему присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

Денис Волочаев

3. Дмитрий Викторович Темный родился 07.02.1991 года в селе Малый Бузуков Смелянского района Черкасской области. С 2011 года жил в селе Хацки Черкасского района.

В 2008 году он окончил 11 классов средней общеобразовательной школы в селе Степанки, после чего поступил в профессионально-техническое училище №8 в Черкассах. Получил специальность электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования.

На срочную службу был призван в июле 2011 года. Сразу был доставлен в 180-й учебный центр радиационной, химической и биологической защиты (в то время – 1-й учебный центр пожарной безопасности), в котором получил профессию "пожарный-спасатель".

26.09.2011 он вернулся с учебы в 3-й арсенал авиационных средств поражения, расположенный в селе Дубиевка Черкасского района. Служил там до 05.06.2019.

В феврале 2016-го он проходил курс обучения в 184-м учебном центре в Старычах по программе для профессионально-технического обучения военнослужащих по контракту для замещения должностей командиров отделений и главных сержантов взводов.

08.10.2016 был на один год отправлен в зону Антитеррористической операции в район Мариуполя, где он проходил службу до 06.10.2017. Служил младшим сержантом, механиком-водителем БМП, сначала в 30-й отдельной механизированной бригаде, а затем – в 28-й ОМБр. Когда контракт закончился, Дмитрий уволился и летом 2019 года подписал новый, на полгода.

Младший сержант, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 7 декабря в районе города Золотое-4 Луганской области от смертельных ранений, полученных во время обстрела украинских позиций с автоматических гранатометов.

Похоронили Темного 10 декабря во Хацках. У него остались родители, две сестры, жена и дочь.

Дмитрий Темный

4. Андрей Владимирович Войтович родился 27.03.1990 в селе Апрельское Рожищенского района Волынской области в многодетной семье.

Окончив 9 классов сельской общеобразовательной школы, парень начал помогать в домашнем хозяйстве (в семье большое фермерское хозяйство), затем был призван на срочную службу.

Когда на востоке началась война, 02.08.2014 Войтовича было призвано по мобилизации к Луцкому пограничному отряду, военнослужащие которого (Андрей в том числе) выполняли боевые задачи в районе Славянска и Краматорска.

После демобилизации парень вернулся домой, но ненадолго, ведь 13.05.2016 подписал с ВСУ контракт на три года. Службу проходил в 14-й ОМБр. Когда срок контракта истек, он подписал еще один, на полгода.

2016-го он познакомился со своей будущей женой, которая в 2014-2015 годах входила в волонтерскую группу "Волынь SOS", занимавшейся проблемами переселенцев, военнослужащих и их семей, но по просьбе мужа прекратила свою деятельность. Он хотел, чтобы она была в безопасности и занималась семьей и своими двумя сыновьями (общих детей у них не было, это были дети от ее первого брака). В мая 2017 года пара поженилась.

Младший сержант, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 14-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 9 декабря вечером в районе поселка городского типа Новотошковское Луганской области в результате осколочных ранений, полученных при подрыве на неизвестном взрывном устройстве.

Похоронен 13 декабря в Квитневом у могилы матери (она умерла два года назад от болезни). У него остались двое братьев, сестра, жена и двое детей.

Андрей Войтович

5. Сергей Николаевич Сирота родился 17.10.1997 в селе Щурин Рожищенского района Волынской области.

После 9 классов общеобразовательной школы поступил в Торчинский профессиональный лицей, в котором проучился с 2013 по 2016 годы и получил специальность "плотник". Во время учебы в школе, в 8 классе, Сергей перенес сложную форму гриппа, из-за чего вынужден был 6 месяцев находиться на лечении в межобластном детском противотуберкулезном санатории "Згораны", где и учился, и лечился одновременно.

25.11.2016 года он подписал с ВСУ трехлетний контракт, а после его окончания – продлил еще на полгода.

Старший солдат, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 14-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 9 декабря вечером в районе поселка городского типа Новотошковское Луганской области в результате осколочных ранений, полученных при подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Похоронили Сергея Сироту 13 декабря в родном селе. У него остались родители и двое братьев.

Сергей Сирота

6. Виктор Федорович Прусский родился 26.11.1970 в Киеве.

После окончания 10 классов школы №18 он сразу был призван на срочную службу, которую он проходил в 4-й разведывательной роте 8-й отдельной бригады специального назначения.

Во время "Трагедии 9 апреля", случившейся в Тбилиси в 1989 году, он был переброшен в грузинскую столицу на усиление контингента Советской армии, но когда он туда прибыл, уже все кончилось, антисоветскую демонстрацию разогнали, поэтому находиться в Тбилиси пришлось лишь несколько дней. Вскоре спецназовцы вернулись на место постоянной дислокации части.

30.09.2016 он подписал с 14-й ОМБр контракт, служил в должности оператора ПТРК, участвовал в боевых действиях в районе Счастье.

25.01.2019 срок контракта истек, Виктор ненадолго вернулся домой, но 22.05.2019 снова пошел на контрактную службу.

Младший сержант, командир боевой машины-командир отделения 14-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 9 декабря вечером в районе поселка городского типа Новотошковское Луганской области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Похоронен 13 декабря на Аллее Славы кладбища "Молодежное". У него остались мать, сестра и племянник.

Виктор Прусский

7. Сергей Александрович Михальчук родился 27.05.1998 года в селе Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области в многодетной семье.

Первые два класса школы Сергей посещал в школе №62 поселка Пятихатки Киевского административного района Харькова, а начиная с 3 класса – учился в лицее.

01.02.2019 Сергей поступил на службу в ряды Национальной гвардии Украины.

Сержант, старший пулеметчик бронеавтомобиля 2-го взвода разведки специального назначения роты специального назначения 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии.

Погиб 14 декабря в районе поселка Новолуганское Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных им при минометном обстреле позиций, прикрыв своим телом собрата и взяв весь удар на себя.

Похоронен 18 декабря на Аллее Героев 18-го кладбища Харькова. У него остались родители, трое братьев и трое сестер.

За проявленный героизм Сергея Михальчука посмертно представлен к высшей государственной награде и званию "Герой Украины".

Сергей Михальчук

8. Василий Анатольевич Лисицын родился 01.01.1991 года в селе Скалевские Хутора Новоархангельского района Кировоградской области. Жил в Кропивницком.

После окончания 9 классов школы №2, Василий получил специальность слесаря ​​по ремонту автомобилей. Затем его призвали на "срочную", вернувшись из которой он работал автослесарем до 2014 года.

Был призван по мобилизации в августе 2015 года, службу проходил в 3-й роте 1-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

23.04.2018 призван по контракту Кировоградским МВК.

Старший солдат, водитель-электрик 40-й отдельной артиллерийской бригады. С 15.08.2019 был командирован в 28-ю отдельную механизированную бригаду на должность механика-водителя.

Погиб 17 декабря около 18:30 в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером-наемников РФ.

Похоронен 20 декабря на Ривненском кладбище Кропивницкого. У него осталась приемная мать.

Василий Лисицын

9. Герман Игоревич Соловьев (позывной "Маяк") родился 29.03.1994 года в Каменском Днепропетровской области.

В сентябре 2018-го он подписал с ВСУ контракт, а в ряды 93-й ОМБр присоединился 29.12.2018, когда бригада выполняла боевые задачи в зоне Операции объединенных сил.

Солдат, механик-водитель механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 93-й ОМБ.

Погиб 22 декабря в районе поселка Крымское Луганской области от смертельного пулевого ранения, полученного во время боя с наемниками РФ.

Похоронен 26 декабря на Аллее Славы военного кладбища Каменского. У него остались родители.

Герман Соловьев

Ранее OBOZREVATEL рассказывал истории воинов, отдавших жизнь за Украину в ноябре.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!