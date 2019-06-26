Названо число погибших военных на Донбассе при Зеленском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на оккупированном Россией Донбассе с момента инаугурации Владимира Зеленского, 20 мая, погибли 10 украинских бойцов, еще 75 были ранены.

Военный обозреватель Михаил Жирохов рассказал BBC News Украина, что с 20 мая на фронте наблюдается обострение с потерями с украинской стороны. По его словам, террористы активно применяют для обстрелов ствольную артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.

Названы потери сил ООС при Зеленском Администрация президента

"Изо всех сил продолжается война "малых групп", когда диверсионно-разведывательные группы заходят в прифронтовую территорию и расстреливают отдельные машины поставки", – прокомментировал он.

Наиболее ощутимыми, сообщается в публикации, были сиюминутные потери: двое погибших в 17-й танковой бригаде – в их машину, которая везла продукты на передовой, попала противотанковая ракета пророссийских оккупантов. Еще столько же погибших бойцов "Азова", в блиндаж которых попал снаряд.

По данным ежедневных сводок пресс-центра ООС, с 20 мая, дня инаугурации президента Зеленского, в боях на Донбассе погибли 10 украинских бойцов, 75 были ранены (без учета умерших от ран). В апреле боевые потери ВСУ составляли 14 бойцов убитыми, в марте – 11 погибших военнослужащих.

По данным разведки, потери террористов за последний период были большими – около 30 погибших и 80 раненых.

"Наши потери (как, судя по всему, и потери противника) очень характерны для позиционной войны. Утеряли бдительность, и диверсанты смогли проникнуть через линию соприкосновения – значит, неизбежно будут потери. И они будут зависеть только от множества случайных факторов, которые невозможно предусмотреть", – объяснил Жирохов.

Ситуация в Донбассе состоянию на 00:00 25 июня Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины

Он добавил, что, хотя после прихода к власти Зеленского на Донбассе действительно началось обострение, масштабный характер оно не имеет, как и кардинальных изменений.

Отмечается, что его многие связывали не только с инаугурацией Зеленского, но и с новым этапом Минских переговоров.

Так, по замыслу Зеленского, в Минск должен был ехать и новый глава Генштаба Руслан Хомчак, чего никогда не делал его предшественник Виктор Муженко, написал автор публикации. По его мнению, так команда нового президента хотела повысить уровень переговоров.

Журналист считает, что после новостей о потерях на фронте Владимир Зеленский передумал посылать Хомчака в Минск.

"Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске", – написал тогда президент Зеленский.

Однако на этом оно не прекратилась, что Жирохов связывает не с Минском, а с "пересменкой" подразделений на фронте. Он уточнил, что в конце мая проходила плановая ротация бригад на линии фронта и поменяли минимум две десантно-штурмовые бригады.

"Всегда в течение последних трех-четырех лет так было, что именно период "пересменки" является наиболее проблематичным", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с бизнес-сообществом Владимир Зеленский объявил, сколько средств потребуется на восстановление Донбасса. Также стали известны итоги первого месяца президентства Зеленского.

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