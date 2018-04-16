"Потери будут катастрофическими": Аваков назвал два сценария войны с Россией

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает два возможных сценария развития российско-украинского конфликта в контексте ситуаций с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля, а также химической атакой в Сирии - мирный и серьезной эскалации с переходом в фазу "горячей войны".

В первом случае, по его словам, под давлением санкций и пресса на российский режим, глава РФ Владимир Путин принимает решение, что надо "искать точку баланса, идти на какие-то уступки", – рассказал он в интервью "Украинской правде".

"Ради того, чтобы не войти в катастрофические политические и экономические сложности и потери, которые могут привести к падению нынешнего режима. В этом варианте, с одной стороны, есть возможность ознаменовать новый президентский срок "типа" новой политикой и после чемпионата мира по футболу войти в позитивную, примирительную ноту с миром", – пояснил Аваков.

Второе направление противоположное – дальнейшая эскалация, поскольку Путин "уверен, что геополитическая игра в новую империю – его миссия".

"В этом случае Путин будет обострять ситуацию. Где? В Сирии, на мой взгляд, обостряться уже дальше некуда. Поэтому россияне могут начать искать другое место.Это может быть, например, Латвия, где в последнее время имели место конфликты с русскими школами. Это может быть территория Балкан, где у Сербии и Косово в последнее время инспирирована эскалация конфликта", – добавил глава МВД.

В Украине, по мнению Авакова, в таком случаеможет начаться фаза горячей войны.

"Например, силами двух оккупационных армий, бронетанковым кулаком, который больше чем бронетанковые силы Великобритании, российские наемники начнут атаку – к примеру, на Мариупольском направлении или на Краматорск. Это будет очень тяжелая миссия для Российской Федерации, потому что мы не в 2014 году", – допустил министр.

"Но все равно нужно понимать, что соотношение наших сил и РФ очень разное. Да, у нас тоже теперь есть новые ракеты и многие другие вещи, однако это будет очень тяжелое столкновение. Но мы должны знать и учитывать, что это возможно", – добавил он.

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По его словам, подобное столкновение приведет Путина к потерям, которые будут катастрофичны даже для его режима, но и для Украины потери будут катастрофическими.

Аваков подчеркнул, что необходимо готовиться к обоим вариантам развития событий, потому что для обоих возможных вариантов политической игры Путина "Украина, увы, подходит лучше всего".

Как сообщал "Обозреватель", также Аваков рассказал свой план освобождения Донбасса.