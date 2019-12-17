Потерь нет: ВСУ отбили атаку оккупантов на Донбассе

За минувшие сутки, 16 декабря, российские оккупационные войска пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы и пулеметы, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты около Крымского выпустили около 20 мин.

А в зоне районе ответственности ОТГ "Восток"террористы осуществили четыре обстрелы:

вблизи Верхнеторецка – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

около шахты "Бутовка" – с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Павлополь – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Широкино – с 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

Карта ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, за первую половину декабря потери российских оккупантов на Донбассе составили 44 человека.

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