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17 декабря • обновлено в 08:15
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Потерь нет: ВСУ отбили атаку оккупантов на Донбассе

1.5т
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За минувшие сутки, 16 декабря, российские оккупационные войска пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы и пулеметы, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты около Крымского выпустили около 20 мин.

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А в зоне районе ответственности ОТГ "Восток"террористы осуществили четыре обстрелы:

  • вблизи Верхнеторецка – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

  • около шахты "Бутовка" – с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Павлополь – из минометов калибра 82 мм;

  • неподалеку Широкино – с 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

Карта ООС

Карта ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, за первую половину декабря потери российских оккупантов на Донбассе составили 44 человека.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Война Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, наконец-то "потеплеет"! Видимо, вновь обретен волшебный гаджет "говорящая каска" Тымчука, которую примерял на себя пресс-центр АТО.
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3
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Ватное ВСУ отбили атаку унитазами.
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Хо Хол
Хо Хол
'Потерь нет' - классика.
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