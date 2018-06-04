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Посылают как приманку: раскрыта схема российских наемников на Донбассе

1.2тЧитать новость на украинском

На временно оккупированном Донбассе российских наемников с нарко- и алкозависимостью отправляют стрелять по войскам Операции Объединенных сил (ООС).

Это делается для того, чтобы террористы могли отследить местонахождение украинских защитников, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузянык.

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"Российские офицеры в качестве приманки используют подчиненных, которые систематически употребляют алкоголь или наркотики. Нарушителей отправляют на передовую с приказом обстреливать позиции ООС. Это делается для того, чтобы наши снайперы открыли огонь в ответ и их обнаружили", ― рассказал Мотузянык.

По его словам, ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил остается сложной, но полностью контролируемой украинскими военными. По состоянию на 11 утра 4 июня оккупанты открывали огонь четыре раза.

Как писал OBOZREVATEL, снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил террориста.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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