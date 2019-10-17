На голову упал самоубийца: в Польше произошло страшное происшествие с украинцем

В Польше пытаются спасти украинца Руслана Продченко, на которого упал самоубийца. В результате парень получил тяжелую черепно-мозговую травму и 18 дней находился в коме.

Об этом OBOZREVATEL рассказали родные Руслана, сейчас он пришел в себя и они надеются, что он сможет встать на ноги и продолжить учебу. "Вечером 22 сентября Руслан с друзьями вышел прогуляться. Они зашли в McDonald's, а потом сели на скамеечку недалеко от него. В это время с крыши прыгнул самоубийца. Никто больше не пострадал, только наш сын", – рассказывает мама пострадавшего Ирина Продченко.

Руслан Продченко с мамой. Фото мама подписала: "Моя опора и надежда" ОК

Сам Руслан родом из Херсонской области, учился в Херсонском лицее с углубленным изучением математики и физики. Он мечтал после школы поступить в вуз в Польше. Также Руслан занимается спортом: увлекается баскетболом, и каждый вечер выходил на пробежку, занимался на уличных тренажерах.

Руслан мечтал после школы поступить в вуз в Польше Facebook Ирины Продченко

"Он учился в Варшаве в Высшей школе финансов, изучал экономику и бизнес. Мы с мужем тоже приехали сюда работать, чтобы оплачивать учебу сына. Он должен был уже идти на второй курс, и вот случилась такая беда. Я сейчас ухаживаю за Русланом и не могу работать, только муж работает водителем", – говорит мама студента.

Польские врачи надеются, что Руслан сможет вернуться к нормальной жизни и даже продолжить учебу. Но ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

Польские врачи надеются, что Руслан сможет учиться zrzutka.pl

У украинца удалена часть коры головного мозга, а также повреждено зрение на правом глазу. "Он очень плохо видит правым глазом и слегка косит. Но он двигается, слава Богу. Сейчас у него сильные головные боли и от этого болит все тело. Ему еще предстоит операция – нужно будет вставлять специальную пластину, чтобы закрыть череп. И конечно, длительная реабилитация", – говорит Ирина Продченко.

Сейчас в Польше открыт счет, на который украинцы, которые живут в Польше, собирают деньги.

Место, где произошла трагедия Гугл карты

Из необходимых 100 тысяч злотых пока собрана треть суммы. Также есть карточка мамы Руслана, куда украинцы могут перечислять помощь. ( Приватбанк №5168742602568671 Продченко Ірина ).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL

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