Главная Новости
17 октября • обновлено в 14:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На голову упал самоубийца: в Польше произошло страшное происшествие с украинцем

1.4т Читать материал на украинском

В Польше пытаются спасти украинца Руслана Продченко, на которого упал самоубийца. В результате парень получил тяжелую черепно-мозговую травму и 18 дней находился в коме.

Об этом OBOZREVATEL рассказали родные Руслана, сейчас он пришел в себя и они надеются, что он сможет встать на ноги и продолжить учебу. "Вечером 22 сентября Руслан с друзьями вышел прогуляться. Они зашли в McDonald's, а потом сели на скамеечку недалеко от него. В это время с крыши прыгнул самоубийца. Никто больше не пострадал, только наш сын", – рассказывает мама пострадавшего Ирина Продченко.

Руслан Продченко с мамой. Фото мама подписала:

Руслан Продченко с мамой. Фото мама подписала: "Моя опора и надежда"

ОК

Сам Руслан родом из Херсонской области, учился в Херсонском лицее с углубленным изучением математики и физики. Он мечтал после школы поступить в вуз в Польше. Также Руслан занимается спортом: увлекается баскетболом, и каждый вечер выходил на пробежку, занимался на уличных тренажерах.

Руслан мечтал после школы поступить в вуз в Польше

Руслан мечтал после школы поступить в вуз в Польше

Facebook Ирины Продченко

"Он учился в Варшаве в Высшей школе финансов, изучал экономику и бизнес. Мы с мужем тоже приехали сюда работать, чтобы оплачивать учебу сына. Он должен был уже идти на второй курс, и вот случилась такая беда. Я сейчас ухаживаю за Русланом и не могу работать, только муж работает водителем", – говорит мама студента.

Польские врачи надеются, что Руслан сможет вернуться к нормальной жизни и даже продолжить учебу. Но ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

Польские врачи надеются, что Руслан сможет учиться

Польские врачи надеются, что Руслан сможет учиться

zrzutka.pl

У украинца удалена часть коры головного мозга, а также повреждено зрение на правом глазу. "Он очень плохо видит правым глазом и слегка косит. Но он двигается, слава Богу. Сейчас у него сильные головные боли и от этого болит все тело. Ему еще предстоит операция – нужно будет вставлять специальную пластину, чтобы закрыть череп. И конечно, длительная реабилитация", – говорит Ирина Продченко.

Сейчас в Польше открыт счет, на который украинцы, которые живут в Польше, собирают деньги.

Место, где произошла трагедия

Место, где произошла трагедия

Гугл карты

Из необходимых 100 тысяч злотых пока собрана треть суммы. Также есть карточка мамы Руслана, куда украинцы могут перечислять помощь. ( Приватбанк №5168742602568671 Продченко Ірина ).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL

  • Недавно в городе Жоры в Польше пять человек жестоко избили 19-летнего украинского студента. К парню подошли на улице и спросили, какой он национальности. А когда услышали, что он украинец, то набросились на него. У парня выбиты зубы и множественные гематомы.

  • В Польше менеджер пиццерии избил украинского актера Юрия Марка, который некоторое время работал там и пришел за расчетом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Украина - Польша" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Украина - Польша
Место
Украина
Теги
украинцы в Польше наши в Польше пострадали украинцы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Не так надо заголовок писать.. Польша напала на Украину, так лучше
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel