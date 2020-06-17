Поставки воды в Крым: в МИД назвали условия
Воду в аннексированный Россией Крым дадут только после деоккупации полуострова.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
"Позиция очень четкая: вода в Крым пойдет только после деоккупации. Другого варианта нет, потому что снабжение водой было закрыто только потому, что Россия нелегально захватила эту украинскую территорию. Конечно, различные заявления могут звучать и дальше, но никто не намерен возобновлять поставки воды для России и российских войск", – отметил чиновник.
Боднар отметил, что заботиться о крымчанах до возвращения полуострова намерены на материковой Украине.
"А заботиться о жителях Крыма можно пока на материковой Украине – надо наладить привлекательную инфраструктуру, наладить работу сервисных служб. Крым все равно будет территорией Украины, его еще предстоит восстанавливать после "хозяйствования" оккупантов", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети рассказали, что в Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.
Также американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в Крыму Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса, когда каждая страна сейчас занята борьбой с инфекцией, – хорошая возможность для президента РФ Владимира Путина.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также заявил, что Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом нехватки воды в Крыму.