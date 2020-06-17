Поставки воды в Крым: в МИД назвали условия

Воду в аннексированный Россией Крым дадут только после деоккупации полуострова.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Позиция очень четкая: вода в Крым пойдет только после деоккупации. Другого варианта нет, потому что снабжение водой было закрыто только потому, что Россия нелегально захватила эту украинскую территорию. Конечно, различные заявления могут звучать и дальше, но никто не намерен возобновлять поставки воды для России и российских войск", – отметил чиновник.

Боднар отметил, что заботиться о крымчанах до возвращения полуострова намерены на материковой Украине.

"А заботиться о жителях Крыма можно пока на материковой Украине – надо наладить привлекательную инфраструктуру, наладить работу сервисных служб. Крым все равно будет территорией Украины, его еще предстоит восстанавливать после "хозяйствования" оккупантов", – подытожил он.

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