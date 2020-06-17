Поставки воды в Крым: в МИД назвали условия

Тимур Григоренко Расследования 09:52, 17.06.2020 Обновлено: 10:25, 17.06.2020

Воду в аннексированный Россией Крым дадут только после деоккупации полуострова.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Позиция очень четкая: вода в Крым пойдет только после деоккупации. Другого варианта нет, потому что снабжение водой было закрыто только потому, что Россия нелегально захватила эту украинскую территорию. Конечно, различные заявления могут звучать и дальше, но никто не намерен возобновлять поставки воды для России и российских войск", – отметил чиновник.

Боднар отметил, что заботиться о крымчанах до возвращения полуострова намерены на материковой Украине.

"А заботиться о жителях Крыма можно пока на материковой Украине – надо наладить привлекательную инфраструктуру, наладить работу сервисных служб. Крым все равно будет территорией Украины, его еще предстоит восстанавливать после "хозяйствования" оккупантов", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети рассказали, что в Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

  • Также американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в Крыму Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса, когда каждая страна сейчас занята борьбой с инфекцией, – хорошая возможность для президента РФ Владимира Путина.

  • Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также заявил, что Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом нехватки воды в Крыму.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"На украинском вкуснее!" Посольство в США отреагировало на языковой скандал с McDonald's

Оставьте Порошенко в покое: трусливые шакалы набросились стаей на одного

В Украине могут ужесточить ответственность для тех, кто не носит маски

Цивілізація VC "совок": кілька слів про скандал довкола McDonald's

Добкин заявил, что "серьезно" намерен баллотироваться в мэры Киева