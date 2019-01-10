''Поставки из Турции'': террористы ''ЛНР'' закатили истерику из-за операции ВСУ

Террористы "ЛНР" заявили, что украинские военнослужащие "наращивают силы и средства" в зоне проведения операции Объединенных сил, используя иностранное оборудование.

Как заявил "официальный представитель народной милиции ЛНР" Андрей Марочко, ВСУ якобы перебросили к линии фронта две батареи противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и станцию радиоэлектронной разведки иностранного производства. По его словам, еще две подобные станции будут переброшены в зону ООС в ближайшее время.

"По нашим данным, в район Берестовое в зону ответственности 54-й бригады Вооруженных сил Украины прибыли две батареи противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". Кроме того, в районе населенного пункта Казачий Станично-Луганского района отмечена работа станции радиоэлектронной разведки иностранного производства 19-го отдельного полка радио- и радиотехнической разведки", — заявил террорист.

Он также утверждал, что ВСУ ожидают прибытия на Донбасс турецких беспилотников, из-за чего в 54-й бригаде уже якобы начали "проводить мероприятия по набору военнослужащих на курсы подготовки и повышения квалификации операторов БПЛА на базе Житомирского военного института имени Сергея Королева".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ЛНР" разразились нелепым заявлением о вооружении защитников Украины, утверждая, что оборонные предприятия поставляют оружие низкого качества, которое угрожает здоровью военных ВСУ.