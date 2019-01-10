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''Поставки из Турции'': террористы ''ЛНР'' закатили истерику из-за операции ВСУ

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Террористы "ЛНР" заявили, что украинские военнослужащие "наращивают силы и средства" в зоне проведения операции Объединенных сил, используя иностранное оборудование.

Как заявил "официальный представитель народной милиции ЛНР" Андрей Марочко, ВСУ якобы перебросили к линии фронта две батареи противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и станцию радиоэлектронной разведки иностранного производства. По его словам, еще две подобные станции будут переброшены в зону ООС в ближайшее время.

"По нашим данным, в район Берестовое в зону ответственности 54-й бригады Вооруженных сил Украины прибыли две батареи противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". Кроме того, в районе населенного пункта Казачий Станично-Луганского района отмечена работа станции радиоэлектронной разведки иностранного производства 19-го отдельного полка радио- и радиотехнической разведки", — заявил террорист.

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Он также утверждал, что ВСУ ожидают прибытия на Донбасс турецких беспилотников, из-за чего в 54-й бригаде уже якобы начали "проводить мероприятия по набору военнослужащих на курсы подготовки и повышения квалификации операторов БПЛА на базе Житомирского военного института имени Сергея Королева".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ЛНР" разразились нелепым заявлением о вооружении защитников Украины, утверждая, что оборонные предприятия поставляют оружие низкого качества, которое угрожает здоровью военных ВСУ.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНР
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
в конце ноября 2018 года на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил офицер штаба оперативно-тактической группы «Север» ВСУ. Он заявил, что готов продать ряд штабных документов, поскольку ему срочно нужны деньги — 30 тыс. гривен (около $1080). «В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских картелей была проведена предварительная проверка „продавца“ и передаваемых им сведений. После чего оговоренная сумма была передана адресату», — рассказали в министерстве. За счет полученных материалов, добавили в пресс-службе, были установлены места дислокации 11 подразделений ВСУ.
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