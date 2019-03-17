"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"

В сети высмеяли фейковое заявление приверженцев незаконных "Л/ДНР" о том, что Украина якобы "готовит для возвращения Донбасса виселицы и концлагеря".

Новость из соответствующим заглавием появилась на одном из пропагандистских ресурсов. В своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" офицер ВСУ Анатолий Штефан с сарказмом отметил, что это действительно правда.

"Только что позвонил друзьям, и они подтвердили эту информацию. Говорят, два лагеря построили в горах на Закарпатье, а виселицы будут стоять напротив памятника Степану Бандере. Так и живем", — написал он.

"Подтверждаю. Я там стены штукатурил", — прокомментировал фейк блогер с ником Фашик Донецкий в Twitter.

"Там и стены поштукатурены? Таки гуманные у нас каратели", "И я их видел. Зуб даю!" "Если нужно будет помочь раствор размешивать — я пойду", "Вакансии есть?" "Еще и крематории строятся", "Во Львове одну ветку метро перекрыли и поставили виселицы через метр. Чистая правда", "Все давно готово на львовских урановых рудниках", — шутят пользователи сети в комментариях.

Подтверждаю



Я там стены штукатурил pic.twitter.com/OB2ETf5CkB — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 17 березня 2019 р.

Иллюстрация Prawy.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский пропагандист Евгений Попов заявил, что в Украине готовятся к переходу на немецкую форму и к строительству концлагерей.

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