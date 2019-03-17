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"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"

4.8тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли фейковое заявление приверженцев незаконных "Л/ДНР" о том, что Украина якобы "готовит для возвращения Донбасса виселицы и концлагеря".

Новость из соответствующим заглавием появилась на одном из пропагандистских ресурсов. В своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" офицер ВСУ Анатолий Штефан с сарказмом отметил, что это действительно правда.

"Только что позвонил друзьям, и они подтвердили эту информацию. Говорят, два лагеря построили в горах на Закарпатье, а виселицы будут стоять напротив памятника Степану Бандере. Так и живем", — написал он.

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"Подтверждаю. Я там стены штукатурил", — прокомментировал фейк блогер с ником Фашик Донецкий в Twitter.

"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"

"Там и стены поштукатурены? Таки гуманные у нас каратели", "И я их видел. Зуб даю!" "Если нужно будет помочь раствор размешивать — я пойду", "Вакансии есть?" "Еще и крематории строятся", "Во Львове одну ветку метро перекрыли и поставили виселицы через метр. Чистая правда", "Все давно готово на львовских урановых рудниках", — шутят пользователи сети в комментариях.

"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
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"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"
"Поставили виселицы в львовском метро": в сети ажиотаж из-за безумного фейка об украинских "карателях"

Иллюстрация

Иллюстрация

Prawy.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский пропагандист Евгений Попов заявил, что в Украине готовятся к переходу на немецкую форму и к строительству концлагерей.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Анатолий ШтефанФашик Донецкий
Место
Украина
Теги
Новости Донбассафейки
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Есть отличная новость! В каждую петлю влазит по два кацапа! Производительность возрастает в два раза! Один ДНРовец или два Каца!
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Junio Van
Junio Van
лохлы сами фейки придумают, после их сами развеят, а потом это и не фейк оказывается! рагулизм не излечим! ))
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2 из 3 ответов | показать все
bender bender
bender bender
Junio Van, пошел отсюда! Читай ИЗВЕСТИЯ для лошар
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
Junio Van, тебе лерсональную поставим
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