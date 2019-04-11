Поставили на поток: кто помогает ''убивать'' украинские дороги

В Николаевской области силовики задержали дорожников и контролеров, которые организовали заработок на "убийстве" дорог. За взятку госслужащие закрывали глаза на превышение весовых норм в транспортных средствах.

В группу входили сотрудники ГП "Николаевский облавтодор" и Управления Укртрансбезопасности в Николаевской области, сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

"За 500 грн оператор "не замечал" превышение допустимой нормы веса груза в транспортных средствах. Такие нарушения были систематическими", – отметили в ведомстве.

Момент задержания Служба безопасности Украины

На сегодняшний день проводятся обыски на габаритно-весовом комплексе на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев, а также по месту жительства задержанных.

Уголовное производство открыто по ст. 368 ч. 3 УК (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Задержание госслужащих

Задержание госслужащих

Задержание госслужащих

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил усилить весовой контроль на дорогах, так как больше всего вреда трассам наносят перегруженные фуры.

Добавим, что в нынешнем году правительство запланировало потратить на ремонт дорог 56 млрд грн.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине появится несколько платных дорог. Первым станет участок Киев – Белая Церковь, работа над проектной документацией уже идет.

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