"Анзор из Вены" работал со спецслужбами и пытался остановить убийства в Украине. Подробности резонансного дела

В Австрии был застрелен чеченец Мамихан Умаров, более известный как "Анзор из Вены". Недавно он признался, что принимал заказы на убийства в разных странах, в том числе и в Украине.

Что связывало Анзора с австрийскими и украинскими спецслужбами, почему его развернули на границе Украины и что произошло накануне убийства – читайте в материале OBOZREVATEL.

Мамихан, Мартин, Анзор

Мамихан Умаров родился в 1977 году в г. Аргуне. В конце 90-х он работал следователем в Министерстве шариатской государственной безопасности непризнанной республики Ичкерия.

Свою эмиграцию из Чечни он объяснял так: "Я уехал из Чеченской республики, тогда у нас была вторая кампания. Шли военные действия. Когда почти всех основных полевых командиров поубивали, начали искать новых жертв, которые когда-то работали при Ичкерии. Преследовали всех подряд. Мне пришлось покинуть Чечню, не было другого варианта. Меня задерживали, хотели обвинить в разных преступлениях, которых я не совершал. Меня выкупили, надо было уехать".

С 2005 года Умаров жил в Австрии под именем Бек Мартин (Beck Martin) и обратился за политубежищем.

Мамихан Умаров (Анзор) жил в Австрии по документам на имя Мартин Бек

С 2008 года, по утверждению чеченца, он сотрудничал с австрийскими спецслужбами.

В Украине Умаров стал известен как "Анзор из Вены" после резонансного интервью "Свободному" в феврале 2020 года. Выходец из Чечни сообщил, что также получил заказы на убийства в Украине – в частности, Адама Осмаева, Амины Окуевой и Игоря Мосийчука.

Анзор (слева) во время записи интервью Скриншот из видео

"СБУ закрыло въезд"

С начала боевых действий на Донбассе Умаров плотно общался с чеченцами, вставшими на сторону Украины и принимавших непосредственное участие в войне против России.

После того, как Мамихан Умаров дал в Вене интервью каналу "Свободный", в котором рассказал, что принимал заказы на убийства, разразился скандал. Многие не понимали мотивов этого поступка и выдвигали самые разные версии.

25 октября 2017 года в Киеве было организовано покушение на народного депутата Игоря Мосийчука, в результате которого погибли два человека, а сам нардеп был ранен. А 30 октября 2017 года под Киевом машину, в которой ехали Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, расстреляли – женщина погибла.

Умаров дал по этим покушениям показания сотрудникам Нацполиции и СБУ. Также он предоставил записи телефонных разговоров с Шаа Турлаевым и человеком, чей голос спецслужбы идентифицировали как принадлежащий депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. Последнего подозревают в причастности к нескольким заказным убийствам врагов Рамзана Кадырова.

Чтобы выйти на конкретных заказчиков, контрразведка СБУ организовала спецоперацию с подставным киллером, которого через Анзора представили людям Кадырова. Те передали через своего курьера аванс в 20 тысяч долларов на новое покушение – целями якобы были Мосийчук и Осмаев. Однако, по словам Анзора, "люди из СБУ" перестали выходить на связь, а деньги исчезли.

Более того, при попытке въехать в Украину 22 декабря 2019 г. чеченца развернули обратно, хотя виза была.

Виза в Украину

Анзору отказали во въезде в Украину

Эту информацию подтверждал и Мосийчук. Он также заявил, что дальнейшее расследование этих преступлений по непонятным причинам было "слито".

А в конце 2020 г. стало известно, что вероятному организатору убийства Амины Окуевой объявлено подозрение.

Посредник сам стал жертвой киллера

Анзора убили вечером 4 июля в пригороде Вены, г. Геррасдорф. У входа в строительную компанию на Брюннерштрассе (B7) был обнаружен автомобиль чеченца, в котором его и застрелили.

Место, где киллер убил Анзора (Мамихана Умарова) Фото: noe.orf.at

Австрийские правоохранители начали широкомасштабную поисковую операцию при участии спецподразделений. Менее чем через два часа в Линце был задержан первый подозреваемый в причастности к убийству – 47-летний беженец из Чечни, ранее судимый за мошенничество.

Второй подозреваемый – 34-летний чеченец – был задержан 5 июля. По информации австрийских СМИ, этот человек мог быть телохранителем жертвы. Именно он известил экстренные службы о произошедшем, однако во время допроса в полиции сильно путался в показаниях, в итоге был арестован как возможный сообщник.

Задержанные граждане РФ сейчас находятся в тюрьме Корнойбурга и пока отказываются говорить.

Отметим, что убийство потрясло "сонную" Австрию. Представители чеченской диаспоры собираются 7 июля выйти на акцию протеста к российскому посольству в Вене, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации, добиться раскрытия преступления и остановить заказные убийства чеченцев.

Также они готовятся к проведению пресс-конференций в странах, где живут выходцы из Чечни, вынужденные покинуть свой дом.

"Убийство было вопросом времени"

После того, как "Анзор из Вены" во всеуслышание заявил, что принимал заказы на убийства, стал более открыто вести себя в сети. Вел каналы в Telegram и на YouTube "ANZOR TSCHARTO BECK MARTIN".

Канал Анзора в YouTube Скриншот

За два месяца было записано около 30 роликов, последний вышел 3 июля – за сутки до убийства.

В своем блоге Умаров резко высказывался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи, в частности матери – Аймани Кадыровой.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, знакомый с Анзором, многие понимали, что после такого ему долго не жить.

"В видеороликах Анзора была не просто критика, а жесткая нецензурщина в адрес Кадырова и его родных. Для мусульман, в том числе чеченцев, это смертельное оскорбление. Было понятно, что такого ему не простят и убийство Анзора просто вопрос времени", – отметил собеседник.

Он также добавил, что это не первое подобное преступление и напомнил об убийстве чеченского блогера Имрана Алиева (известен как Мансур Старый). В феврале 2020 года тело Алиева обнаружили в отеле г. Лилль во Франции – мужчине нанесли более 100 ударов ножом.

Имран Алиев был жестоко убит во Франции Скриншот из видео

Чеченская диаспора считает, что киллер также действовал по приказу Рамзана Кадырова – в качестве мести за то, что блогер в интернете оскорблял семью главы Чечни. По данным следствия, сразу после убийства Алиева наемник покинул страну, перебравшись из Франции через Германию в Россию.

Продолжение следует...