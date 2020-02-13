"Ополченцев" не было!" Пособник "ДНР" рассказал, как провалился план захвата Мариуполя

Российский террорист "ДНР" Геннадий Дубовой ("Корреспондент"), который называет себя военкором "Новороссии", признался, что в 2014 году оккупанты потеряли надежду захватить Мариуполь, поскольку за него некому было воевать.

В интервью сепаратистскому YouTube-каналу он рассказал, что в армию захватчиков не хотел вступать никто из местного населения, поэтому им просто не хватило человеческого ресурса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что, массовое движение было здесь "ополченческое"? Его не было! Вспомни август 2014 года – реально воюющих было плюс-минус 4 тысячи человек. Все остальные нас поддерживали информационно и на митингах", – возмутился террорист.

Террорист "ДНР" Геннадий Дубовой

"Вот если Донецкая область – 5 миллионов населения – сколько половозрелых мужичков способны взять оружие в руки? Ну минимум 2 миллиона, ну пусть миллион. Пускай 10% они дали бы. Это сколько? А теперь представь себе такую массу. Не то, что тогда не было оружия, – оно бы появилось, когда надо. Кому его раздавать? Мы не взяли Мариуполь по разным причинам. Я помню, как из-под Еленовки, не буду называть, сейчас он большой человек, звонит и говорит: "Как я могу закрыть это направление? У меня на 10 км три человека? Куда нам наступать?" – вспомнил о грандиозном провале оккупантов на Донбассе Дубовой.

Кроме того, он подчеркнул, что боевики еще в 2014 году знали о том, что Донбасс не будет "присоединен" к России по примеру Крыма.

"Мне было ясно еще в 2014 году, что это гибрид Приднестровья с Карабахом. О том, что здесь ничего не будет, мне было ясно после встречи Владимира Путина с небезызвестным представителем мировых финансовых кругов", – сказал Дубовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские террористы на Донбассе 10 февраля потеряли восемь человек убитыми. В этой связи известное подразделение оккупантов "Призрак" начало спешно оставлять позиции.

Тем временем российские оккупационные администрации стали требовать списки сотрудников предприятий в ОРДЛО. Цель таких действий – определить мобилизационный резерв из-за некомплекта подразделений террористов на фронте.

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