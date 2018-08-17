Посмотреть на байкеров: в Крым прибыла "деловая делегация" из Европы

В оккупированный Крым с "деловым визитом" прибыла норвежская делегация.

По словам представителей местных "властей", группу возглавляет глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер, пишет "РИА Новости".

"Норвежская делегация приехала в Крым с деловым визитом. Мы проведем с ними рабочую встречу, на которой, в том числе, будет представитель нашего МИДа. Будем обговаривать приезд крупной норвежской делегации в октябре этого года, примерную программу и их ожидания от октябрьского визита", - рассказал "глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель.

По его словам, норвежцы намерены также посетить байк-шоу в Севастополе.

"Норвежцы сформулировали четкие вопросы по развитию бизнеса в Крыму. Это, скорее всего, будут небольшие пилотные проекты. И если они будут реализованы успешно, то за ними пойдут куда более серьезные инвестиции", - добавил Гемпель.

Отметим, что это уже не первый визит норвежца Хендрика Вебера на полуостров. Ранее он также посещал оккупированный Донецк. Внесен в базу данных сайта "Миротворец" как пособник российских оккупантов и пророссийских террористических организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля полуостров посетила делегация чешских депутатов.