Послушали "ДНР"? На Донбассе готовят новое разведение войск: названа дата

Разведение войск возле поселка Петровское на Донбассе может начаться 9 ноября.

С таким предложением выступил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик.

Перед этим, 8 ноября, Сайдик хочет провести экстренное заседание в режиме видео-конференции. Интересно, что с такими предложениями ранее выступали террористы "ДНР".

Накануне в штабе ООС также высказались о подготовке к разведению войск на участке №3 Богдановка - Петровское. При этом там назвали дату 8 ноября, при условии "тишины" в течение 7 дней.

разведение войск на Донбассе Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Золотое (Луганская область) начался второй этап разведения – демонтаж фортификаций и разминирование. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений – до 25 ноября.

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