Послевкусие хлора: как Коломойский получил монополию на воду Украины

Станция по складированию и хранению жидкого хлора в Днепропетровской области была продана за 30,1 млн гривен фирме из орбиты Игоря Коломойского. После удачной покупки бизнесмен стал монополистом на рынке хлора, который необходим для обеззараживания воды во всех водоканалах Украины.

Как стратегический ресурс оказался в руках одного человека — в материале OBOZREVATEL.

Почему это важно?

Жидкий хлор — важный ресурс для водоканалов Украины. По сути, благодаря этому ингредиенту вода перед поступлением в краны жителей городов и сел проходит очистку. После этого ее можно использовать в хозяйстве.

В Украине производит хлор только завод “ДнепрАзот”. Это предприятие очень важно для безопасности страны. В 2004 году постановлением Кабинета министров его внесли в список стратегических.

Олигарху Игорю Коломойскому помимо "Днепразота" также принадлежит 40% газодобывающей компании "Укрнафта" (50%+ акций находится в собственности государства через "Нафтогаз"). Именно дешевый газ от "Укрнафты" позволял "Днепразоту" показывать стабильно высокую прибыль. Так, газодобывающее предприятие Коломойского поставляло его же "Днепразоту" газ.

В 2018 году вокруг завода разгорелся скандал. Так, “ДнепрАзот” увеличил цену на хлор с 11 тысяч грн за тонну до 47250 грн с НДС — то есть почти в 5 раз. Такой ход спровоцировал волну возмущения, ибо цена на воду для украинцев также выросла на 2-3%.

Этой ситуации предшествовала полная остановка предприятия. Что поставило под угрозу поставки воды для украинцев, ведь у водоканалов запас хлора был в среднем всего лишь на 20 дней.

Тогда же глава правления предприятия Сергей Сидоров аргументировал это тем, что причиной остановки завода стало подорожание природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия. Именно поэтому и нужно повышать стоимость продукции.

Если же предприятие стоит, то хлор (а стране нужно 800 тысяч тонн) необходимо покупать за границей. Учитывая, что дополнительно придется платить за логистику (ближайший возможный поставщик – Румыния), хлор будут перевозить цистернами, его стоимость увеличится примерно в 3 раза. Соответственно, цены на воду попросту взлетят.

Ситуацию после вмешательства Кабмина и Антимонопольного комитета решили, но неприятное послевкусие у украинцев осталось. Проще говоря, у многих справедливо возник вопрос — не являлся ли ультиматум руководство завода попыткой шантажа государства?

Что произошло?

Сейчас же ситуация на рынке хлора выглядит еще интересней, ведь Аульская станция по хранению того самого хлора теперь переходит в орбиту Коломойского. По сути, он владеет как предприятием-производителем, так и станцией хранения. Получается замкнутый цикл.

Как пишет Информатор, 19 сентября на ProzorroПродажі прошел аукцион по продаже Аульской хлорпереливной станции (АХПС). Стартовая цена была 11 млн 457 тыс. 057 грн.

Продали весь имущественный комплекс со складами контейнеров с хлором, подъездными путями, кузницей, фонтаном, свинарником, зерно- и сенохранилищем, зданием кормоцеха, теплицей и помещением по производству шлакоблока. Именно такое описание недвижимости было опубликовано на торговой площадке.

Стоит отметить, еще в марте 2019 года местные жители, а затем и Криничанский районный совет обращались к президенту, Совету нацбезопасности, прокуратуре защитить от приватизации Аульскую хлоропереливную станцию. Как видим — тщетно.

Но вернемся к недавним торгам. За то, чтобы принять участие в аукционе, нужно было внести регистрационный взнос в размере 834 грн 60 коп. и гарантийный взнос – 1 млн 147 тыс. 505 грн. 70 коп.

В итоге, комплекс продали за 30 млн 150 тыс. грн фирме "АГЕНЦІЯ "МЕГА ПЛЮС". По информации аналитической платформы YouControl, фирма-победитель зарегистрирована более 9 лет назад в Днепре, на ул. Набережная Победы, 120.

Основной вид деятельности нового собственника станции – аренда машин и оборудования. Учредителем и руководителем предприятия зарегистрирован Андрей Житников. Человек с таким именем и фамилией есть среди директоров и руководителей "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "ЖИТНІКОВ, БОРОДЕНКО І ПАРТНЕРИ" и "КРЕМЕНЧУЦЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ".

Последняя имеет отношение к группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Логично предположить, что это стало возможно из-за влияния Коломойского на власть в Украине. Ведь он стал одним из бенефициаров смены власти и имеет влияние на партию “Слуга народа”.

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