Последняя свая: оккупанты похвастались новым достижением Крымского моста

Оккупанты сообщили о завершении работы над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив.

"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6 694 сваи трех типов", – сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что требования к профилю железных дорог – жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру – с 5 до 35 метров.

"Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2 576 трубосвай, то под железнодорожные – 2 788 трубосвай", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества.