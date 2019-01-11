''Последний взгляд'': фото погибшего бойца АТО поразило мир

Снимок итальянского фотографа, на котором запечатлен погибший защитник Украины, получил золотую награду международного конкурса в Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. "Фигура, лицо и последний взгляд старшего сержанта Вооруженных сил Украины, гранатометчика 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергея Кобченко, которые были навечно зафиксированы итальянским фотографом Роберто Траваном, стали известны во время фотовыставки итальянских фотографов Аrma – prossima tua в Национальном музее Турина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что снимок был сделан в феврале 2017 года в районе боевых действий в Авдеевке.

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Старший сержант Сергей Кобченко героически погиб 25 апреля 2017 года в результате обстрела российскими террористическими войсками опорного пункта в промзоне Авдеевки.

За самоотверженность при выполнении воинского долга боец был посмертно награжден орденом "За мужество".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский социальный ролик об армии занял второе место в списке лучших военных рекрутинговых видео.

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