Последний вздох строительной мафии или борьба с коррупционными ветряными мельницами

13 марта 2019 Кабинетом Министров Украины на выездном заседании была уничтожена "последняя коррупционная крепость на пути к светлому будущему".

Постановлением Кабинета министров Украины №218 от 13 марта 2020 принято решение наконец ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины.

Или совпало, что пятница 13-е такая, или вообще год високосный, но дальше первого пункта дело не дошло, от слова "совсем". Опять красивая картинка, за которой совсем другая реальность. Почему мы так считаем, рассказываем далее.

На профессиональных форумах начали обсуждать приказ нового главы ГАСИ (чему он традиционно не глава ликвидационной комиссии?) о фактической монополизации принятия решений по большинству объектов строительства (это класс последствий СС2) на уровне центрального аппарата.

Это ничто иное, как реверс полным ходом реформы децентрализации и приближения административных услуг к клиентам. Вопрос о строительстве всех коммерческих и жилых объектов, кроме домов до 300 кв.м. и ремонтов собственных домов, снова монополизировала ГАСИ.

Автомат по сдаиванию всех застройщиков от мала до велика заработал снова на полную мощность. А возглавили его лучшие ученики Рыбака-Кучера-Кудрявцева, те же рабочие винтики коррупционных схем заняли места своих патронов на государственных должностях.

Так, главой комиссии по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции назначен заместитель начальника отдела методологии и надзора за осуществлением декларативных процедур департамента разрешительных процедур Государственной архитектурно-строительной инспекции Федоренко Богдан Александрович.

Параллельно с этим, назначают на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Юрия Васильченко. До этого Васильченко занимал должность начальника отдела ГАСИ по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации. Интересно, что Васильченко сразу назначает Федоренко исполняющим обязанности начальника департамента разрешительных процедур. Теневыми кураторами схемы остались бывшие должностные лица из ГАСИ времен Кучера Александр Сергиенко и Александр Воробьев.

На первый взгляд, кажется бессмысленным это двоевластие. Но только на первый, это такой дублирующий предохранитель, даже если оправившись после первых результатов ликвидации – заменят голову ГАСИ, то всегда есть глава ликвидационной комиссии.

А еще интересно, что пандемия и чрезвычайное положение открыли безграничные возможности и развязали им руки настолько, что они превзойдут всех своих учителей. Подпунктом 3 пункта 2 Заключительных положений срочно принятого 17 марта 2020 Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" предусмотрено, что со дня объявления карантина останавливается течение сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг, определенных законом.

Со дня прекращения карантина течение этих сроков продолжается с учетом времени, прошедшего до его остановки. Это означает, что представленные документы могут просто не рассматриваться до окончания всех карантинных мероприятий или все же такие рассмотрены – все исключительно по усмотрению чиновников.

Сразу было развернут колл-центр, из которого обзванивали всех заказчиков, предлагая решения вопроса в случае "неформальной экономической активности". Даже прорекламировали сообщение о нем на своем сайте:

Пока BRDO-шные реформаторы теоретизируют о том, лучше стало, когда образовано три органа вместо одного или нет, мы просто сложим в столбик быстрые результаты этой команды уже третьего поколения коррупционных пираний:

Электронный кабинет, который по замыслу должен был убрать чиновника – не работает, но это не мешает реестру прирастать ежедневно неизвестными регистрациями объектов строительства. В том числе громкие и скандальные регистрации 8-10-этажек.

После перезагрузки Реестра – новая история для органов госстройконтроля местных советов о получении ключей доступа только после "присяги на верность" и осознания правил игры в "5 за метр".

Монополизация принятия решения о выдаче разрешения/сертификата по всей Украине на уровне Киева. Сетка бэк-офисов Кучера-Кудрявцева уже ждет.

Отсутствие сроков на принятие решения о выдаче разрешительных документов и контроля за их соблюдением.

Так называемый мораторий на проверки, который дает возможность завести через электронный кабинет любой объект, который невозможно будет отменить из-за отсутствия проверок.

Снова неблагонадежные застройщики вопреки законодательству получают преимущества, уничтожая рыночные рычаги регулирования и сводя на нет систему градостроительных ограничений генеральных планов городов и ГСН.

Схема "по 5 долларов за метр" во времена такого откровенного мародерства работает еще более мощно, чем раньше.

Бывшие клерки превзошли старых руководителей в "схематозе на стройке". Как настоящие мародеры, они воспользовались ситуацией, когда правительство все внимание уделяет борьбе с коронавирусом, начали торговлю разрешительными документами сомнительного качества от имени государства.

Возможно, это закончится через месяц-второй вместе с карантином, а, возможно, нет. Ведь сроки ликвидации не определены. ГАСИ продолжает выполнять свои функции до создания новых органов... А большие деньги открывают большие двери.

В любом случае, после завершения пандемии, ждем взрывную появление проблемных застроек и социального напряжения.

По данным нашего источника, финансирование создания Государственной сервисной службы градостроительства Украины в 2020 году будет отложено в связи с мобилизацией государственных средств на борьбу с коронавирусом. А это значит, что мародерские схемы в строительстве будет продолжать ГАСИ под руководством бизнесменов-ликвидаторов.

Строительная отрасль снова становится главным донором коррупционных средств, интересно, кто на этот раз находится на вершине пирамиды

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!