"На землю его, вяжи!" Подробности смерти экс-милиционера во время стычки с патрульными в Кропивницком

В Кропивницком во время конфликта с патрульными скончался водитель ВАЗа. Ему был 51 год.

Родные в его смерти обвиняют полицейских, считая, что мужчина умер из-за их жестокого обращения. В полиции же уверяют, что действовали по закону, а задержанный оказывал сопротивление. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Просили документы и применили дубинку

В Кропивницком на ул. Садовой патрульные остановили старенький ВАЗ, за рулем которого оказался майор МВД на пенсии Александр Собченко. Полиция заподозрила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, к тому же, на его авто не горел один из габаритов.

Судя по видео с нагрудных камер, которое позже опубликовали полицейские, сначала водитель хотел уйти, не отвечал на вопросы, затем кому-то позвонил. Правда, видео неполное. По нему можно понять, что полицейские просили мужчину выполнить их требования: сначала предъявить документы, а когда страсти накалились – завести руки за спину, чтобы они надели наручники.

Сначала водитель хотел уйти Скрин видео

В конфликт вмешались родственники водителя. Из-за того, что видео неполное, непонятно – кто кого толкал. Однако видно, что Собченко также оказывал сопротивление, а полицейские использовали дубинки.

Когда мужчина оказался на земле в наручниках, он перестал подавать признаки жизни.

"Ему задают вопрос, а он уже не подает признаков жизни"

Невестка умершего майора милиции на пенсии Ольга Собченко рассказывает, что мужчина действительно забыл документы на машину дома.

"Он позвонил моему мужу, его сыну, и попросил привезти их. Голос у него был обычный. Мы взяли права и техпаспорт и побежали туда, по пути позвонили брату, чтобы он подхватил нас на машине. Когда приехали туда, то полицейские уже его окружили", – вспоминает в беседе с OBOZREVATEL Ольга.

Александр Собченко Фото из личного архива

По ее словам, полицейские не очень приветливо спросили, кто она такая.

"Хотя я поздоровалась с ними, сказала, что я дочь, привезла документы и хочу поговорить. Они отрезали, мол, разговаривать не будут. Меня начали толкать, брат мужа вмешался, спросил, зачем так поступают? Но они всех нас уже стали толкать, полицейский кричал: "На землю его, вяжи!". Хотя причин для этого не было, мы привезли документы. Один из копов побежал к машине, взял резиновую палку и с замахом начал отца бить. Я взяла его за плечи, чтобы он прекратил. Потому что отец же просто стоит, не сопротивляется. Тогда нас всех стали избивать", – утверждает Ольга.

Конфликт Собченко с полицейским скрин видео

Также, по ее словам, полицейский обхватил сзади и кинул на землю девушку, которая все снимала на видео, и отобрал у нее телефон. А брату мужа надели наручники.

"Последний удар отцу был нанесен по голове, после этого полицейский положил его на асфальт и надел наручники. Ему задают вопрос, а он уже признаков жизни не подает", – говорит Ольга.

Конфликт Собченко с полицейским Скрин видео

В прошлом Александр Собченко служил в милиции, его звание – майор. Уже 15 лет он на пенсии. Работал охранником в авиафирме "Урга".

"У нас есть свидетель, что папа выходил из дома в 22:30, поговорил с соседкой и был трезвый. Сначала они сказали, что остановили его по ст. 130, а на видео они говорят, что остановили, потому что не горел левый габарит. За то, что не горит габарит, никто не убивает", – возмущается Ольга

Начали угрожать через маму?

Женщина жалуется, что от следствия их вообще стараются держать в стороне, ничего не сообщают.

Полицейский указывает на негорящие габариты Скрин видео

"Более того, моей маме через людей передали, чтобы мы молчали, иначе я пойду вслед за Петровичем. У меня доказательств этого нет, но мы опасаемся за свою жизнь", – говорит невестка.

Что касается видео, то Ольга подчеркивает, что на месте конфликта было пять полицейских машин, а не две, и около 20 правоохранителей.

"Нам и соседям пришлось вызывать дополнительно полицию и скорую, потому что они ничего не делали. Проезжала мимо скорая, те махнули ей, мол, езжайте дальше. Полицейский сказал нам, это частная скорая. Да у нас в Кропивницком частных скорых нет, да и какая разница, это врачи, которые могут оказать помощь!" – еле сдерживает слезы Ольга.

По словам адвоката семьи Марины Гуцул, хоронить мужчину родственники не будут до окончательных выводов экспертизы, а также будут настаивать на независимой экспертизе.

Конфликт Собченко с полицейским скрин видео

Прокуратура не дает добро на независимую экспертизу

Глава полиции Кировоградской области Антон Цюцюра заявил, что по его данным уже проведено вскрытие тела водителя и связи между действиями полиции и смертью не установлено.

"Нас на вскрытие не допустили, нам вообще не позволили осмотреть тело и после него. Полиция заявила, что они уже сделали две экспертизы, но про результаты ни одной из них нам не сообщили. Говорят, тайна следствия. Нам из морга дали только справку, где написано: "Причина смерти устанавливается". А должно быть описано все, начиная от ссадин на теле. Но нам ничего не дали. Просто сказали, мол, можете хоронить хоть сейчас. А что же хоронить, если на независимую экспертизу прокуратура Кропивницкого нам не дает документов, говорит, что не видит причин для этого", – рассказывает невестка Александра Собченко, Ольга.

Также, по словам Цюцюры, они инициировали служебное расследование, а данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Как сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Кировоградской области Дмитрий Поперешняк, сейчас дело ведет прокуратура.

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