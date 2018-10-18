''Последний катафалк'': появились новые данные о жертвах бойни в Керчи

Все 20 тел погибших в трагедии в Керчи в аннексированном Крыму 17 октября опознаны. Среди них: 15 студентов и пятеро взрослых.

Так, "замглавы горадминистрации" Дилявер Мельгазиев рассказал, что "последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек", передает "Интерфакс".

Спасатели нашли еще один труп в здании политехнического колледжа.

Бойня в Керчи

"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал Мельгазиев.

Он добавил, что по предварительным данным, все взрослые являются сотрудниками колледжа.

Также был опубликован обновленный список жертв:

1. Керова Алина, 28.05.2002

2. Перепелкин Егор, 04.09.1999

3. Вердибоженко Влад, 23.08.2003

4. Неопознанная девушка

5. Джураев Руден , 21.11.2001

6. Степаненко Сережа, 30.08.2003

7. Карымов Рома, 16.09.1997

8. Устенко Людмила, 15.10.1953

9. Лысенко Руслан, 03.11.2000

10. Журавлева Аня, 27.12.1998

11. Лазарев Влад, 06.09.1999

12. Флоренский Никита, 26.06.2002

13. Лавренович Леша, 12.09.1999

14. Русляков Вадим

15. Пипенко Даниил, 29.08.2002

16. Чегерест Даша, 15.10.2002

17. Моисеенко Саша

18. Кудрявцева Лариса, 1956

19. Бакланова Настя, 01.11. 1991

20. Бакланова Светлана, 12.07.1961.

Как сообщал OBOZREVATEL, в здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым ​​​​​​.